Ağa anısına attılar

"Vadili Avcılık Atıcılık Birliği tarafından, Merhum Mustafa Ağa Anısına Atış Turnuvası düzenlendi.

Vadili Avcılık Atıcılık Birliği Mustafa Ağa Atış Poligonunda gerçekleştirilen Anı Turnuvası, 80 sporcunun katılımıyla 5 kategoride yapıldı. Kalabalık bir izleyici önünde yapılan turnuva sonunda, dereceye giren sporculara kupaları verildi. Katergoriler ve dereceler şöyle:

Yıldızlar

1- Salih Kıranoğlu 2- Halil Turay 3- Ada Tüzel

GENÇLER;

1- Berke Sunisioğlu 2- Hasan Sunisioğlu 3- Yaşar Özgüvenel

ATICI;

1- Kazim Aylanç 2- İzzet Hakkıoğlu 3- Özkan Uzunsaf

AVCI;

1- Kadir Çakir 2- Birtan Ketenoğlu 3- Yıldıray Madenci

Veteran

1-Yasar Çiftgül 2-Bülent Kibar 3- Erkan G."