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Ağa anısına attılar

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Ağa anısına attılar
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"Vadili Avcılık Atıcılık Birliği tarafından, Merhum  Mustafa Ağa Anısına Atış Turnuvası düzenlendi.

Vadili Avcılık Atıcılık Birliği Mustafa Ağa Atış Poligonunda gerçekleştirilen Anı Turnuvası,  80 sporcunun katılımıyla 5 kategoride yapıldı. Kalabalık bir izleyici önünde yapılan turnuva sonunda, dereceye giren sporculara kupaları verildi. Katergoriler ve dereceler şöyle:

Yıldızlar 

 1- Salih Kıranoğlu  2- Halil Turay  3- Ada Tüzel 

GENÇLER;

 1- Berke Sunisioğlu  2- Hasan Sunisioğlu  3- Yaşar Özgüvenel

ATICI;

1- Kazim Aylanç 2- İzzet Hakkıoğlu 3- Özkan Uzunsaf

AVCI;

 1- Kadir Çakir 2- Birtan Ketenoğlu 3-  Yıldıray Madenci

Veteran

 1-Yasar Çiftgül 2-Bülent  Kibar 3- Erkan G."

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