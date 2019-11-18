Açık alan başarılıları belirlendi

2019 yılı açık alan sezonu 17 Kasım 2019 Pazar günü yapılan eleme ve final müsabakaları sonucunda Yıldız kız erkek, Genç kız erkek, Büyük Bayan erkek Makaralı ve Olimpik yay kategorilerinde dereceye giren sporcular kıyasıya mücadele sonucunda belli oldu.
Sporculara özel ödülleri Aralık ayında yapılacak olan ödül töreninde takdim edilecek.
Dereceye Giren sporcuların isimleri şöyle;
Olimpik Yay Yıldız Bayan:
1. İdal Kutluhan
2. Ceren Bulancak
3. Gülay Araz
Olimpik Yay Yıldız Erkek:
1. Mustafa Soygazi
2. Deren Partalcı
3. Ercem Alışkan
Makaralı Yay Yıldız Erkek:
1. Yusuf Akar
2. Sarp Şen
3. Mustafa Akar
Olimpik Yay Büyük Bayan:
1. Açelya Akkor
2. Fatma Kutluhan
3. Gülhanım Çakal
Olimpik Yay Büyük Erkek:
1. Muammer Bulancak
2. Arif Kömürcüler
3. Selçuk Doğan
Makaralı Yay Büyük Bayan:
1. Aysel Oldaç
2. Ayşen Tez
3. Eylül Dayen Ataç
Makaralı Yay Büyük Erkek:
1. Serkan Taydaş
2. Mehmet İyiyürek
3. Murat Çağun
Genç Erkek Olimpik:
1. Çetin Erdinç
2. Mustafa Alpcan
3. Melih Yağız
Genç Kız Olimpik:
1. Pembe Uluç
2. Edanur Kural
3. Teslime Turna