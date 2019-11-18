Açık alan başarılıları belirlendi

Okçulukta açık alan sezonu yapılan eleme ve final müsabakaları sonucunda Yıldız kız erkek, Genç kız erkek, Büyük Bayan erkek Makaralı ve Olimpik yay kategorilerinde başarılılar belirlendi

2019 yılı açık alan sezonu 17 Kasım 2019 Pazar günü yapılan eleme ve final müsabakaları sonucunda Yıldız kız erkek, Genç kız erkek, Büyük Bayan erkek Makaralı ve Olimpik yay kategorilerinde dereceye giren sporcular kıyasıya mücadele sonucunda belli oldu.

Sporculara özel ödülleri Aralık ayında yapılacak olan ödül töreninde takdim edilecek.

Dereceye Giren sporcuların isimleri şöyle;

Olimpik Yay Yıldız Bayan:

1. İdal Kutluhan

2. Ceren Bulancak

3. Gülay Araz

Olimpik Yay Yıldız Erkek:

1. Mustafa Soygazi

2. Deren Partalcı

3. Ercem Alışkan

Makaralı Yay Yıldız Erkek:

1. Yusuf Akar

2. Sarp Şen

3. Mustafa Akar

Olimpik Yay Büyük Bayan:

1. Açelya Akkor

2. Fatma Kutluhan

3. Gülhanım Çakal

Olimpik Yay Büyük Erkek:

1. Muammer Bulancak

2. Arif Kömürcüler

3. Selçuk Doğan

Makaralı Yay Büyük Bayan:

1. Aysel Oldaç

2. Ayşen Tez

3. Eylül Dayen Ataç

Makaralı Yay Büyük Erkek:

1. Serkan Taydaş

2. Mehmet İyiyürek

3. Murat Çağun

Genç Erkek Olimpik:

1. Çetin Erdinç

2. Mustafa Alpcan

3. Melih Yağız

Genç Kız Olimpik:

1. Pembe Uluç

2. Edanur Kural

3. Teslime Turna