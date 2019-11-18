banner255
banner69
Hakemlerimiz bunu hak etmiyor
Hakemlerimiz bunu hak etmiyor
157 0
“Kıbrıs’a 300 Bin Ağaç Grubu” fidan dikimine başladı
“Kıbrıs’a 300 Bin Ağaç Grubu” fidan dikimine başladı
21 0
 
Cami yerine çöplük oldu
Cami yerine çöplük oldu
19 0
Garga zirveye kanatlanıyor
Garga zirveye kanatlanıyor
54 0
Mesarya'ya ilk darbe Lapta'dan
Mesarya'ya ilk darbe Lapta'dan
194 0
“Hedefimiz, KKTC’yi marka yapmak”
“Hedefimiz, KKTC’yi marka yapmak”
9 0
Şampiyon zafere sürdü
Şampiyon zafere sürdü
44 0
banner82

Açık alan başarılıları belirlendi

banner27

Okçulukta açık alan sezonu yapılan eleme ve final müsabakaları sonucunda Yıldız kız erkek, Genç kız erkek, Büyük Bayan erkek Makaralı ve Olimpik yay kategorilerinde başarılılar belirlendi

Açık alan başarılıları belirlendi

2019 yılı açık alan sezonu 17 Kasım 2019 Pazar günü yapılan eleme ve final müsabakaları sonucunda Yıldız kız erkek, Genç kız erkek, Büyük Bayan erkek Makaralı ve Olimpik yay kategorilerinde dereceye giren sporcular kıyasıya mücadele sonucunda belli oldu.
Sporculara özel ödülleri Aralık ayında yapılacak olan ödül töreninde takdim edilecek.
Dereceye Giren sporcuların isimleri şöyle;

Olimpik Yay Yıldız Bayan:
1. İdal Kutluhan
2. Ceren Bulancak
3. Gülay Araz

Olimpik Yay Yıldız Erkek:
1. Mustafa Soygazi
2. Deren Partalcı
3. Ercem Alışkan

Makaralı Yay Yıldız Erkek:
1. Yusuf Akar
2. Sarp Şen
3. Mustafa Akar

Olimpik Yay Büyük Bayan:
1. Açelya Akkor
2. Fatma Kutluhan
3. Gülhanım Çakal

Olimpik Yay Büyük Erkek:
1. Muammer Bulancak
2. Arif Kömürcüler
3. Selçuk Doğan

Makaralı Yay Büyük Bayan:
1. Aysel Oldaç
2. Ayşen Tez
3. Eylül Dayen Ataç

Makaralı Yay Büyük Erkek:
1. Serkan Taydaş
2. Mehmet İyiyürek
3. Murat Çağun

Genç Erkek Olimpik:
1. Çetin Erdinç
2. Mustafa Alpcan
3. Melih Yağız

Genç Kız Olimpik:
1. Pembe Uluç
2. Edanur Kural
3. Teslime Turna

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.