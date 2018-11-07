8 günde 3 bin 407 kayıt

Lefkoşa Turkcell’le Koşuyor Maratonu’nda kayıtların 8. Gününde kayıt rekoru kırıldı

Kurum, kuruluş, dernek, sivil toplum örgütleri ve yurttaşların büyük ilgi gösterdiği Lefkoşa Turkcell’le Koşuyor Maratonu kayıtlarının 8. Gününde 3 bin 407 kişilik kayıt alındı.

2015 yılında 2 bin 42 kişinin katıldığı maratona, 2016 yılında 2 bin 485 kişi, 2017 yılında 3 bin 88 kişi katılırken bu yıl gerçekleştirlecek Lefkoşa Turkcell’le Koşuyor Maratonu’na kayıtların 8. Gününde 3 bin 407 kişi kayıt yaptırdı.

10 ile 21 Km için kayıtların son günü 9 Kasım Cuma

Tüm geliri ihtiyaçlı bireylere her gün 1 öğün yemek sağlayan LTB Paylaşım Mutfağı’na bağışlanacağı maratonda 4 km için kayıtlar maraton günü saat 10:00’a kadar, 10 ile 21 Km için kayıtlara ise 9 Kasım Cuma günü saat 17:00’a kadar LTB binasında devam edilecek.

Maratona kayıt yaptırmak ve ulaşım hizmetinden yararlanmak isteyen Engellemeyen Lefkoşa Birimi üyeleri 22 85 221 (dahili 1436) numaralı telefondan LTB’ye ulaşabilir.

Cem Belevi, Buray ve Sami Hamidi’de 11 Kasım Pazar günü gerçekleştirilecek Lefkoşa Maratonu’na katılacak.

Makarna Günü 10 Kasım’da

Öteyandan, 10 Kasım Cumartesi günü saat 13:00’da “Lefkoşa Turkcell’le Koşuyor Maratonu” ön etkinliği olarak Büyük Han’da Makarna Günü düzenlenecek.

Tüm Maratonlarda geleneksel olarak düzenlenen Makarna Günü bu yıl ilk kez Kıbrıs’ın en büyük maratonu olan “Lefkoşa Turkcell’le Koşuyor Maratonu’nda da gerçekleştirilecek.

Karbonhidrat yüklemesi amacı ile düzenlenen Makarna Günü’nde Paylaşım Mutfağı’ndan makarna servisi yapılacak.

Maraton öncesi düzenlenecek olan etkinlikte, katılımcılar karbonhidrat ihtiyaçlarını karşılarken, Eril Cambaz’ın akustik müziği ile maraton heyecanını paylaşan kişiler biraraya gelebilecek.