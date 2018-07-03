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56 sporcu pedal çevirdi

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22. Benon Dervişler Bisiklet Yarışı tamamlandı

56 sporcu pedal çevirdi
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Geleneksel İskele Festivali’nin olmazsa olmazları arasında kendisine yer bulan Benon Dervişler Anı Bisiklet Yarışmasının bu yıl 22.’si gerçekleşti. 8 kategoride 56 sporcunun katıldığı yarış, İskele Ecevit Meydanı’nda başlayıp, yine İskele Ecevit Meydanı’nda son buldu. Dereceye girenlere kupa ve madalyaları ise İskele Belediyesi Meclis Üyeleri Çağlar Karadağ, Sefa Kurukafa, Bisiklet Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Başkanı Gökhan Gökdemir, Bisiklet Federasyonu MHK Genel Sekreteri Adil Trabzon ve Bisiklet Federasyonu MHK üyesi Erdal Palaz tarafından taktim edildi. 56 SPORCU BENON DERVİŞLER ANISINA PEDAL ÇEVİRDİ İskele Belediyesi’nin katkılarıyla, Bisiklet Federasyonu tarafından bu yıl 22.’si gerçekleşen ‘Benon Dervişler’ Bisiklet yarışmasının startı İskele Ecevit Meydanı’nda verildi. Bisiklet Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Başkanı Gökhan Gökdemir’in sorumluluğunda İskele Belediyesi Meclis Üyesi Sefa Kurukafa tarafından startı verilen yarışta 56 sporcu kıyasıya mücadele etti. En kısası 52.5, en uzunu 92.5 km mesafeden oluşan farklı parkurlarda gerçekleşen yarış nefes kesti.

KATEGORİLER VE KAZANANLARI

 Elit

Eral Aşina (2:24:26.172)

Soner Akbaş(2:24:26.932)

Mehmet Sevinç (2:24:31.851)

Master 35+

Hüseyin Esengin (1:22:52.532)

Çağan Yorgozlu(1:22:53.118)

Kamil Pehlivanoğlu (1:22:54.798)

Master 45+

1-Serhat Alışkan(1:22:53:126)

2-Ersan Karayeğen(1:22:53:319)

3-Metin Şenova(1:22:54:320

 Yıldız A

Şevket Hançerli (1:18:47:384)

 Samet Deste(1:31:16.201)

 Berk Hançerli (1:31:17.048)

Yıldız B

1-Mustafa Özdemir (2:08:12.078)

2-Deniz Sesigüzel(2:10:49:305)

3-Umut Düşer(2:10:49:615)

Genç

1-Mert Hançerli (2:39:12.325)

2- Altan Yavuz (2:29:53.128)  

3-Berk Bağrıkara (2:31:35.224)

Bayan

1-Sevim Yıldız (1:40:15.001)

2- Derya Deniz (2:01:02.380)

Amatörler

1-Mehmet Ongun (1:23:43:094)

2-Celal Gülersoy (1:24:00:519)

3-Bilal Bitirim (1:24:45:405)

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