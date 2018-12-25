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5. Algım Bowling Turnuvası bugün yapılacak

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5. Algım Bowling Turnuvası bugün yapılacak
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Yeni yıl etkinlikleri kapsamında 5.ALGIM BOWLİNG Turnuvası bugün saat 10.00'da Kaymaklı Lemar Bowling Salonunda gerçekleştirilecek. ALGIM özel eğitim merkezi,Lefkoşa iş eğitim ve özel eğitim merkezi,Yeşilyurt özel eğitim merkezi,Girne özel eğitim merkezi özel gereksinimli öğrencileri ile Yakın Doğu Kkoleji'nden kaynaştırma öğrencilerinden oluşan bowling takımları birbirleriyle bowling oynayarak keyifli vakitm geçirecekler.

Her yıl geleneksel olarak düzenlenen bowling turnuvası Telsimin de katkılarıyla 30 özel ve partner öğrencilerden oluşan 5 takım hem bowling sporunu öğreniyorlar hemde sporun birleştirici yönüyle birbirleriyle yeni yılı kutlayarak eğlenceli vakit geçiriyorlar.

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