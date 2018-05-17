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“4. Gençlik ve Spor Festivali” Cumartesi yapılacak

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“4. Gençlik ve Spor Festivali” Cumartesi yapılacak
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 Lefkoşa Türk Belediyesi Spor Kulübü tarafından organize edilen “4. Gençlik ve Spor Festivali” Cumartesi günü gerçekleştirilecek.

Festivalin detayları bugün LTB Mehmet Vahip Toplantı Salonu’nda düzenlenen toplantıyla basına açıklandı.

Toplantıda LTB, Lefkoşa Türk Belediyesi Spor Kulübü ve katılımcı derneklerin yetkilileri hazır bulundu.

LTB’den yapılan açıklamaya göre, etkinlik saat 09.00’da bisiklet yarışıyla başlayacak.

Etkinlik kapsamında Atatürk Kapalı Spor Kompleksi’nde 09.15’de açılış konuşmaları, 09.30’da çocuk fitness gösterisi yer alacak. Etkinlikler saat 10.00’da jimnastik gösterisi, 10.30’da bisiklet yarışı ödül töreni, 10.45’te kick boks gösterisi ile devam edecek.

Festival kapsamında Masa Tenisi Federasyonu binasında saat 09.00’da masa tenisi turnuvası düzenlenecek.

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