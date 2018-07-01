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37 teknede balon balığı avlandı

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Karaoğlanoğlu Tekneden Olta ile Balon Balığı Avı müsabakası yapıldı

37 teknede balon balığı avlandı
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Avcılık Federasyonu faaliyet programında yer alan Karaoğlanoğlu Tekneden Olta ile Balon Balığı Avı Müsabakası bugün gerçekleştirildi. 37 teknenin katıldığı müsabaka Karaoğlanoğlu Balıkçı Barınağı’nda yapıldı.  Etkinliğe yarışmacılar yanında Karaoğlanoğlu halkı da ilgi gösterirken, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Müsteşarı Kemal Bağzıbağlı da ödül törenine katıldı. A ve B olmak üzere iki kategoride düzenlenen yarışmada, dereceye giren takım ve isimler şöyle;

A KATEGORİSİNDE

1- Gazimağusa Avcılık ve Atıcılık Kulübü (Aytaç Ozanalp, Yaşar Ozanalp, İbrahim Üstüner)

2- Karaoğlanoğlu Avcılık, Atıcılık ve Balıkçılık Derneği (Ecevit Çaka, Gökhan Buluter)

3- Lefke Avcılık ve Atıcılık Birliği (Salih Dalgıç, Ömer Oruç, Doğan Güneş)

A KATEGORİSİNDE EN BÜYÜK BALIK

Ecevit Çaka (3.818 P.)

B KATEGORİSİNDE

1- Gazimağusa Avcılık ve Atıcılık Birliği (Cihat Ray, Mehmet Antel, Nasır Antel)

2- Karaoğlanoğlu Avcılık Atıcılık ve Balıkçılık Derneği (Münür Şonya, Emre Keleş, Salih Günhan)

3- Karaoğlanoğlu Avcılık Atıcılık ve Balıkçılık Derneği (Ertuğ Kutay, Gökhan Ulaş, Talat Özyeşer)

B KATEGORİSİNDE EN BÜYÜK BALIK

Münür Şonya (1.892 P.)

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