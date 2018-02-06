3'üncü Uluslararası Bisiklet Turu'nun etapları belli oldu

Geleneksel Uluslararası Bisiklet Turu'nun 3'üncüsü 9-11 Şubat tarihleri arasında Kuzey Kıbrıs'ta düzenleniyor.

3 gün ve 3 ayrı etaptan oluşacak yarışlarda 380 kilometre koşulacak..

ETAPLAR

Tur. 1.ETAP

9 Şubat Cuma günü sabah saat 11:00'de Girne Belediyesi önünden yarışa başlayacak olan yarışmacıların yaklaşık olarak saat 14:00'de Girne Kapısı'ndaki bitişte olması bekleniyor.

Girne'den başlayacak yarış, Girne- Güzelyalı — Çamlıbel — Kalkanlı — Güzelyurt- Kılıçaslan- Çamlıbel — Güzelyurt - Türkeli — Lefkoşa şeklinde olacak..

TUR. 2. ETAP

10 Şubat Cumartesi günü sabah yine saat 11:00'de başlayacak olan yarış bu kez Çatalköy Belediyesi önünde başlayacak. Yaklaşık 15:00 gibi bitişe ulaşması beklenilirken bitiş yine Girne Kapısı'nda olacak.

Çatalköy'den başlayacak yarış, Çatalköy — Esentepe- Kaplıca- Büyükkonuk- İskele -Salamis Harabeleri — Mağusa — Aslanköy — Haspolat — Dikmen- Lefkoşa şeklinde olacak.

Tur. 3. ETAP 11 Şubat Pazar günü koşulacak yarış olan kriteryum ise saat 12:00'de Girne Kapısı'nda başlayıp saat 13:00'de Girne Kapısı'nda bitiş olacaktır.

11 ŞUBAT PAZAR 3 YARIŞ

Öte yandan turun son günü olan 11 Şubat Pazar günü 3. Etap yarışının yanısıra, 09:30 — 11:30 arası Gran Fondo yarışı düzenlenecek.

Saat 11:00 — 11:30 saatleri arasında ise Halk sürüşü gerçekleştirilecek...