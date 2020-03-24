banner411
banner69
Hayvancının okka isyanı
Hayvancının okka isyanı
29 0
Özmerter, özel uçağıyla sağlık malzemesi taşıyor
Özmerter, özel uçağıyla sağlık malzemesi taşıyor
14 0
 
Sokağa çıkma yasağı başladı
Sokağa çıkma yasağı başladı
56 0
Ekonomik tedbirler yarın açıklanıyor
Ekonomik tedbirler yarın açıklanıyor
60 0
Kıb-Tek çalışanları da ‘evde kal’ çağrısı yaptı
Kıb-Tek çalışanları da ‘evde kal’ çağrısı yaptı
31 0
Cihangir gençleri bireysel çalışıyor
Cihangir gençleri bireysel çalışıyor
563 0
Lefkoşa’nın en işlek caddelerinde alışılmadık görüntüler
Lefkoşa’nın en işlek caddelerinde alışılmadık görüntüler
29 0
banner374

2020 Tokyo Olimpiyatları erteleniyor

banner27

Japonya Başbakanı Şinzo Abe, 2020 Tokyo Olimpiyatlarına ilişkin açıklama yaptı. Abe, corona virüs salgını nedeniyle olimpiyatların iptal edilmeyeceğini ama 2021'e erteleneceğini söyledi.

2020 Tokyo Olimpiyatları erteleniyor

 

 

Çin'de başlayan SARS benzeri yeni tip corona virüs salgını etkinlikleri vurmaya devam ediyor. 

Japonya Başbakanı Şinzo Abe, tartışma konusu olan 2020 Tokyo Olimpiyatlarına son noktayı koydu.

Basın açıklaması yapan Abe, "Uluslararası Olimpiyat Komitesi'yle yapılan görüşmeler sonucu Tokyo Olimpiyatları'nın iptal edilmeyeceği kesinleşti. Komiteden olimpiyatların bir yıl ertelenmesini talep ettik.

Olimpiyat komitesi erteleme talebimizi kabul etti. Tokyo Olimpiyatları en geç 2021 yazında gerçekleştirilecek" dedi. 

2021 yılında gerçekleştirilecek oyunların adının 2020 Tokyo Olimpiyatları olarak kalması kararlaştırıldı. 

2020 Tokyo Olimpiyatları uluslararası kamuoyunda tartışmalara neden oldu.

Olimpiyat Komitesi, oyunları ertelemeyince Avustralya ve Kanada Tokyo'ya sporcu göndermeyeceklerini duyurmuştu. 

Corona virüs salgını tüm dünyada yayılırken birçok uluslararası etkinlik de iptal ediliyor. 2020 Avrupa Kupası, UEFA Avrupa Ligi finali ve İstanbul'da yapılacak olan Şampiyonlar Ligi Finali ertelenen etkinlikler arasında. 

 

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.