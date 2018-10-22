200 dünya takımını geride bırakan şahane çocuklar

200 Takım Arasından Sıyrılıp İmkansızlıklar İçinde Barselona’da Şampiyon Olan Şırnak UYAFA Minik Takımı

İspanya’nın Barselona şehrinde düzenlenen ve 12 ülkeden yüzlerce takımın mücadele ettiği Costa Brava Futbol Turnuvası’nda, Uluslarası Yetenek Avcısı Futbol Akademisi (UYAFA) Şırnak 13 yaş altı takımı imkansızı başararak şampiyon oldu. İmkansız diyoruz çünkü bu takım henüz 1 ay önce bir araya getirilmişti.

Şırnak’taki yetenekli futbolcuların keşfedilmesiyle kurulan takım, 1 ay boyunca yüksek tempoda idman yaptı ve sponsorlar sayesinde Costa Brava Futbol Şampiyonası’na yolculukları başladı

İlk kez yurtdışına çıkan minikler oldukça heyecanlıydı. Turnuvaya katılmadan önce Fenerbahçe’nin efsane ismi Rıdvan Dilmen çocuklara bir videoyla mesaj göndererek onlara başarılar dilemişti. Oraya giderken amaç aslında tecrübe kazanmak ve sporun birleştirici ruhuna temas etmekti fakat çocuklarımız büyük bir başarıyla yurdumuza geri döndüler

200 takımın yer aldığı turnuvada birer birer rakiplerini eleyerek finale ulaşan UYAFA Şırnaklı minikler rakibi olan Danimarka ekibi Dalum ile mücadele etti

Normal süresi 0-0 biten ve büyük çekişmeye sahne olan maçta sonucu penaltı atışları belirledi. Penaltı atışlarında soğukkanlılıklarını koruyan minikler, maçı 4-1 kazanarak hepimizin gururu oldular

Şırnak Valiliği’nden yapılan açıklamada şampiyona olan takımdaki miniklere, futbol takımının yöneticilerine ve sponsorları tebrik edildi

“Her yıl İspanya´nın Barselona kentinde düzenlenen, 11 ülkeden yaklaşık 200 takımın katıldığı Costa Brava Futbol Turnuvası’nı bu yıl Şırnak UYAFA takımımız kazandı. U13 kategorisinde ülkemizi temsil eden Şırnak UYAFA takımımız, bugün Danimarka´nın Dalum takımıyla yaptığı final karşılaşmasını penaltı atışlarıyla kazanarak şampiyon oldu. Bize bu gururu yaşattıkları için başta Şırnak UYAFA takımı futbolcularımız olmak üzere bu başarıda emeği geçen herkesi tebrik ediyoruz”

UYAFA Şırnak takımının kuruluşunda büyük rol oynayan İdil 1937 Spor Kulübü başkanı Ekrem Şimşek, şampiyona olan takımını tebrik etti. Neredeyse imkansızı başardıklarını söyleyen Şimşek gayet haklı. Bu büyük başarıyı 80 milyona hediye ederken oldukça duygusal anlar yaşadı. Yüzlerce takım arasında Barselona’da şampiyon olmak büyük bir olay

UYAFA Şırnak başkanı Özcan Şimşek de oldukça gururluydu. Çocuklarımıza eğer yeterince destek olursak onların başaramayacağı hiçbir şey yok dedi. Şırnak’tan yola çıkıp uzun bir yolculuğa ilk adımlarını çok sağlam şekilde atan miniklerimizle ne kadar gurur duysak az

Şampiyonlara ödüllerini Türkiye’nin Barselona başkonsolosu Hüsnü kalafat verdi