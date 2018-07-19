20 Temmuz sporla da kutlanacak

20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı 44. Yıl kutlama etkinlikleri çerçevesinde spor etkinlikleri düzenlenecek. Atletizm, basketbol, balık avlama, masa tenisi, binicilik, taekwondo ve cimnastik dallarında yarışmalar düzenlenecek

20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı 44. Yıl kutlama etkinlikleri çerçevesinde spor etkinlikleri düzenlenecek.

20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı 44. Yıl kutlama etkinlikleri kapsamında Atıcılık Federasyonu 20 Temmuz Barış ve Özgürlük kupası verecek. Müsabakalar saat 08.00’de bugün ve 22 Temmuz’da Lefke’de ve 27-29 Temmuz’da Gönyeli’de yapılacak.

Basketbol Federasyonu U-16 Kızlar Barış ve Özgürlük Basketbol kupası karşılaşmaları bugün ve 22 Temmuz’da Atatürk Kapalı Spor Salonu’nda yer alacak.

Yelken-Motor-Kürek Federasyonu 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Rallisi 16 Temmuz’da ve 19 Temmuz’da Girne Limanı ve Karpaz Gate Marina’da yapıldı. Atletizm Federasyonu ise bugün saat 17.00’de yol koşusu düzenleyecek.

Masa Tenisi Federasyonu 21 Temmuz saat 10.00’da federasyon salonunda Veteran Turnuvası, 22 Temmuz’da Avcılık Federasyonu olta ve zıpkınla Balık Avlama müsabakası, Taekwondo-Karate-Aikido-Kurash-Wushu-Muaythai Federasyonu 21 Temmuz saat 16.30’da Avrasya Taekwondo Merkezi’nde müsabaka düzenleyecek. Cimnastik Federasyonu, 25 Temmuz saat 17.00’de Lefkoşa Cimnastik Salonu’nda gösteri, 28 Temmuzda saat 16.00’da ise Binicilik Federasyonu’nun gösterisi gerçekleştirilecek.

