Yüz Şekline Göre Doğru Kaş Modelleri

Yüze göre kaş şekli bulmak kimilerine göre çok zor, kimilerine göre de bebek işi gibi bir süreç. Bize göre nasıl mı? Immmm... Yüz şekline göre kaş modelimizi en pratik ve doğru yöntemlerle buldıuk ve tüyolarımızı seninle paylaşıyoruz!

Tıpkı saç şekilleri gibi, kaş şekillendirmek için de yüz tipine dikkat etmelisin. Yüz hattını düşünerek tasarlayacağın kaşların, ihtiyacın olan yegane aksesuar olabilir. Peki acaba kaşlarını yeterince verimli kullanıyor musun? Hazırladığımız kaş alma rehberi ve kaş şekillerine göz atarak cevabı öğrenebilirsin. Şimdi kaşlarınla işbirliği yapma zamanı!

Yüze göre kaş şekli neden önemli?







Kaş modelleri, yüz çerçevenin kusursuz görünmesi için çok önemlidir. Yüz şekline göre kaş modelleri, kaş tasarlamanın en önemli adımıdır. Yüz şekline göre sana kalın kaş şekilleri mi yoksa kavisli kaş modellerinin mi uygun olacağını bulabilirsin. Bazıları ise doğal kaş modellerinden uzaklaşamaz! Tarzını belirle, kaşlarını tasarla.

Kaş Şekilleri





En güzel kaş şekilleri aslında en çok sana yakışan kaş şeklidir. Arkadaşına çok yakışan kaş modeli, sana onun kadar çok yakışmayabilir. Bu nedenle öncelikle kendi tarzına ve yüz şekline uygun kaş modelini bulmalı, daha sonra kaşlarını almaya ve şekillendirmeye başlamalısın. Eğer çekici kaş şekillerini beğeniyorsan, kavisli kaş modelleri tam sana göre bir tercih olacak. Kalkık kaş modeli sana daha havalı ve kadınsı bir hava verecektir.

Doğal ve kalın kaş modellerini sevenler, kaşlarını kavisli şekillendirmek yerine daha düz şekillendirmeli, sadece kaşlarının etrafındaki dağınık tüyleri toparlamalısın. Kaş şekilleri arasında en moda olanı doğal kaşlardır! Son yıllarda popüler olan doğal kaşlar, kadınlara daha genç ve modern bir hava katıyor.

Yüz Şekline Göre Kaş Modelleri

Yuvarlak Yüz İçin Uygun Kaş Modelleri





Yuvarlak yüzlüler, hafifçe köşeli ve keskin açılı kaş modellerini tercih edebilirler. Bu, yüz şekline biraz daha belirginlik katacaktır. Köşesiz ve yuvarlak bir kemik yapısına sahip olan bu yüz şeklinin sahipleri, kontür tekniğine de ihtiyaç duyar. Kaşlar da bunun için mükemmel bir araç! Kaş renginden bir iki ton açık bir kaş kalemi kaşlarına hareket katmak işini görecektir.

Kaşlarını doldurmak ve hafifçe daha kalın göstermek için Maybelline New York Brow Ultra Slim Kaş Kalemi'ni denemelisin. İncecik kaş kalemi ucu sayesinde kaşlarını doldururken kaşlarının daha doğal görünmesini sağlayabilirsin.

Kalp Yüz İçin Uygun Kaş Modelleri







Maalesef, son zamanların trendi gür ve kalın kaş, kalp şeklinde bir yüze sahip olanlar için en iyi seçim değil (üzgünüz!) Bu tipteki yüzler küçük bir çene formuna sahiptir. Yüzün üst kısmı hali hazırda geniş olduğundan, kalın kaş modeli bu kısmı daha da geniş gösterecektir. Bu yüzden kaşlarını kontrol altında tutmayı deneyerek ufak görünümlü çene bölgeni dengede tutabilirsin.

Kalp yüz şekline sahip olanların kaşlarını mutlaka kaş farı veya kaş pomadı ile doldurmasını öneriyoruz. Kaşlarını aldıktan sonra içlerini doldurmalısın böylece kaş şeklin daha çok ortaya çıkacaktır. Kaş fırçanı, Maybelline New York Tattoo Brow kaş pomadına ve kaşlarını yukarı doğru tara. Kremsi özelliği olan bu kaş pomadı aynı zamanda kaşlarının yukarı doğru sabitlenmesini de sağlayacak. Su geçirmez özelliği sayesinde kaşlarının gün boyu kusursuz görünmesi artık senin elinde.

Oval Yüz İçin Uygun Kaş Modelleri







Oval şekilli yüzler doğru dengelenmiş bir kaş şekline ihtiyaç duyar. Yumuşak, doğal açılı kaşlara sahip olduğundan emin ol. Kaşlarının başlangıç kısımlarını belirginleştirip, kalan kısmında da kalın kaş modeli tercih edebilirsin. "Evcilleştirilmemiş" ve gür kaşlar bu yüz tipiyle çok iyi gidiyor. Bırak dağınık kalsın!

Doğal ve gür kaşlarının gün boyu aşağı düşmemesi çok önemli! Sürekli düşen kaşlar gözlerini aşağı doğru çekik ve seni yorgun gösterir. Kaşlarının gün boyu yukarıda sabit kalması için Maybelline New York Brow Drama Maskara ile yukarı doğru taramalısın.

Kare Yüz İçin Uygun Kaş Modelleri





Kaş almayı biliyor musun?

Kare yüz hattına sahip olanlar kaş alma tüyolarını iyi bilmeli. Yüzün keskin hatlara sahip olduğu için, kaşlarını hafifçe yuvarlak kullanarak bunu dengelemelisin. Kaşlarının doğal kavisini koru ve yukarı doğru tara. Fazla almamaya dikkat et ki gökkuşağı gibi bir görünüm oluşmasın! Doğal kaş modelleri bu sene çok popüler, bu nedenle kaşlarına yuvarlak bir kavis verirken çok dikkatli olmalısnı.

Uzun Yüz İçin Uygun Kaş Modelleri





Kaş modelleri uzun bir yüz şeklinde çok hassas bir konu olabiliyor. Uzun bir şekle sahip yüzünü yatay bir şekille dengelemen önemli. Kaşların da bunun için ideal bir araç. Düz bir şekil oluşturup kaş bitimini gözlerinin dış köşelerinden biraz daha geride tutarak dengeli bir görünüme sahip olabilirsin.

Kaş Tipleri

Düz Kaş Kimlere Uygundur?







Düz kaş modeli en çok uzun yüzlere yakışıyor. Eğer dikdörtgen veya uzun yüz şekline sahipsen kaşlarını kavisli yapmamalısın. Kavisli kaş şekli, yüz hattını daha uzun göstermene yol açar. Bunun yerine yüz hattını daha kısaltmak için kaşlarını düzleştirmelisin.

Düz kaşlarının doğal görünmesi için kalın düz kaşlar tasarlamalısın. İnce düz kaşlar biraz alaturka kaçabilir, bizden söylemesi!

İnce Kaş Kimlere Uygundur?





İnce kaş modelleri küçük yüzlü kadınlara yakışıyor. Eğer minyon yüz hatlarına sahipsen ince kaşlar sana çok yakışacaktır. Özellikle yuvarlak yüze sahip olanlar kalın ve iddialı kaş modellerinden uzak durmalılardır.

Eğer açık tenliysen, açık renkli saçların varsa ince kaş modası ile çok modern görünebilirsin. Tabii evde kaş alma tekniklerini iyi bilmelisin. İnce kaşlarına daha doğal bir hava katmak için kaşlarının etrafındaki kaşları olduğu gibi bırakmalısın. Kaşlarını yukarı doğru tara ve sabitle. İşte hazırsın.

Kalın Kaş Kimlere Uygundur?







Kalın kaş modeli doğallığıyla ön plana çıkmak isteyen kişilere çok yakışıyor. Doğal makyaj modeli ve doğal bir tarzın varsa kalın kaşlar doğallığını destekleyecektir. Kalın kaş şekli için yeterli kaşın yoksa önce kaş kalemi ile kaşlarını dipten uca doldurmalı daha sonra kaş maskarası ile kaşlarını yukarı doğru sabitlemelisin.

Kalın kaşlarını doldururken mutlaka kaş rengine uygun kaş ürünleri kullanmalısın. Yoksa doğal bir kaş modeli yaparken yapay bir görüntü ortaya çıkarabilirsin.

Kavisli Kaş Kimlere Uygundur?







Kavisli kaşlar en çok yuvarlak ve kare yüz şekline yakışıyor. Eğer yuvarlak yüz hatlarını daha köşeli ve belirgin göstermek istersen kalkık kaş modeli ile bu hedefe ulaşabilirsin.

Kavisli kaş modeline sahip olanların bir eli sürekli cımbızda olmalıdır. Kaşlarının kavisini korumak için yeni çıkan kaşlarını sürekli toparlamalı ve kaşlarının her daim kusursuz görünmesini sağlmalısın. Kaş makası ile kaşlarını sürekli keserek boylarını kısaltmayı unutmamalısın.

Kalkık Kaş Kimlere Uygundur?





Kalkık kaşlar, tıpkı kavisli kaşlar gibi yuvarlak yüzlere çok yakışıyor. Kalp yüz şekline sahip olanlar, yuvarlak ve oval yüzlüler kalkık kaş modeline mutlaka göz atmalılardır.

Kalkık kaş modeli sana ciddi bir görünüm katacağını unutmamalısın. Eğer gözlük kullanıyorsan gözlük rengini açık tonlarda seçerek yüz hatlarını yumuşatabilirsin. Gözlüklerinin üzerinden belli olacak kalkık kaşlar sana sert bir hava katacak.

Doğal Görünümlü Kaş Kimlere Uygundur?







Kalın ve doğal kaş görünümü her ne kadar kolay görünse de yapımı en zor kaş modellerinden biridir. Bu nedenle kalın ve doğal kaşları iyice araştırmalı daha sonra kaşlarını şekillendirmeye başlamalısın.