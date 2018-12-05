Yeni Yılda Yeni Başlangıçlar

Hepimiz zaman zaman yeni başlangıçlara ihtiyaç duyarız? Sürekli ertelenen, uygulanmayan planlar yapmalar, biriken işler ne zaman ve nasıl biter? Yapılan araştırmalar, özellikle kadınların değişimlere önce kendi bedeninde başladığını söylüyor.

Her mutlu anın ardından ya da bizi yerlerde paspas yapan depresyonun ardından aynaya baktığımızda gördüğümüzü değiştirerek bir şeylere başlamak isteriz. Saçlar ise bu süreçte başrolde. Peki, 2019’da değişime niyetliyseniz saçınıza neler yapabileceğinizi biliyor musunuz? İşte 2019 saç trendleri… Bazıları cesur bazıları temkinli ama hepsi birer değişimin başlangıcı!

1. Kömür grisinden vizona, klasik ama cesur saçlar



Gri saçlar son birkaç yıldır adeta dört bir yanımızı sarmış durumda. Elbette 2019’da da bitmeyecek gri saç akımında farklı tonlar gündemde. Kömür grisiyle beraber vizon griler de en çok göreceğimiz tonlar arasında. Tabii ki siz saçlarınızı bir tuval olarak kullanıp yaratıcılığınızı ortaya koyabilirsiniz…

2. Eğlenceli bir görünüm isteyenlere: Küllü pembe



Koyu gri bir dip boyasıyla neredeyse her ten rengine uyum sağlayan küllü pembe saç rengi, hem zarif hem de iddialı bir görünüm vadediyor. Elbette böyle bir rengi tercih etmek cesaret istiyor…

3. 90’ların en eğlenceli modeli: Örgü izleri



Bu saçı 90’larda çocuk ya da genç olup da denemeyen neredeyse yoktur. Çoğu zaman geceden binbir emekle tek tek, ince ince örülen saçlar sonraki gün heyecanla açılırdı. Ancak şimdilerde saçınızı ince ince ördükten sonra düzleştiriciyle üzerinden geçmeniz yeterli olacaktır. Bu hafif dağınık örgü izli saçlar yine 2019’un en sevilenlerinden olmaya aday.

4. 60’lara dönüş: Arı kovanı topuzlar ve bob kesimler



İnanması zor olsa da Audrey Hepburn’un meşhur asil topuzu 2019’a ışınlanıyor. Oldukça nostaljik bu arı kovanı topuzlar ve bob kesim kabarık saçlar retro sevdalılarının yüzünü güldürecek cinsten. Ancak sokak modasına ne oranda adapte olabileceği elbette şüpheli.

5. Peri kızı büyüdü: Pixie saç kesimi



Klasik modellerden sıkılanlar bu yıl pixie kesimlere sarılacak gibi görünüyor. Oldukça kısa bir boy olduğu için cesaret isteyen bu model cesur kadınların ilk tercihi olabilir.

6. Asil ruhlu kadife bakır renkler



Muhtemelen en iddialı renklerden biri bakır. Ancak doğru uygulandığında, aradaki geçişler, tonlar ve parlaklık göz kamaştıran gösterişli bir görünüm sunuyor. Kadife bakır tonunu yakalamak ise oldukça zor…

7. İnce ince işlenmiş mikro örgüler



2019 kreasyonlarının sunumlarında, podyumda sıkça gördüğümüz saç stillerinden biri de mikro örgülerdi. Hepsi büyük bir ustalıkla örülmüş bu örgüler oldukça ince ve bir o kadar da havalı. Üstelik ince örgüleri saçınıza istediğiniz şekilde uygulayabilirsiniz.

8. Oldukça iddialı: Gökkuşağı peruklar



Peruklar bazen yalnızca zaten mümkün olan renklerde seçilince oldukça sıkıcı olabiliyorlar. Ama saçınıza hiç zarar vermeden büyük değişimler yaşamak istiyorsanız adeta hayat kurtarıcı hale geliyorlar. 2019’da siyah ve kahve peruklar yerine civciv sarısı, pamuk şekeri pembesi gibi oldukça iddialı renkleri sokaklarda görebiliriz.

9. Hem iddialı hem risksiz: Kahve ve siyah saçlara karışan renkler



Koyu renk saçların birkaç tutamını rengârenk yapmak muhtemelen her ruh halinize uyum sağlayacaktır. İster gizleyin ister savurun, her şekilde oldukça kullanışlı ve enerjik bir görünüm elde edebilirsiniz. Tutamları rengârenk boyamak 2019’da da devam eden bir trend olacak.

10. Abartmak serbest: Çok sayıda aksesuar kullanmak



Minimal, duru görünümleri bir yana bırakıyoruz. Yazın sıcaklardan bunalıp saçınızın her telini toplamak için kullandığınız tokaları düşünen. İşte o görünüm 2019’da bir trend haline geliyor. İstediğiniz kadar takıp takıştırabilirsiniz.

11. Keskin bob kesimler



Bob kesimin adeta her halini gördük. Özellikle dağınık, doğal görünümlü bob kesimler neredeyse herkesin denediği bir model haline geldi. 2019’da ise daha iddialı ve daha keskin bob kesimler revaçta olacak.

12. Göz alıcı görünüm: Ultra parlak saçlar

Saçınız hangi renk olursa olsun 2019’da ultra parlak saçlar oldukça sık göreceğimiz trendlerden olacak. Harika ve sağlıklı görünen bu zahmetsiz saçlar kadınların gözdesi olacak gibi… Aynı zamanda oldukça yumuşak bu parlak saçlar için şimdiden saç maskelerinizi hazırlamaya başlayın.