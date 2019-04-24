Yeni Trend Saç Renkleri

Saçlarınızın renginden sıkıldınız mı? Rengi ile baş döndüren, farklı ve özgün görünümlü saçlara mı kavuşmak istiyorsunuz? Bugün sizler ile sıkıcı saçlarınızdan kurtulmanızı sağlayacak 10 farklı saç rengi önerisi paylaşacağız.

1. Marjinal Saçlar İçin Mavi

Mavi pek çok tonda üretilen bir saç boyası olduğu için turkuaz, lacivert gibi pek çok tonu kullanabilirsiniz. Saçlarınızın bir kısmına, özellikle de uç kısımlarına mavi boya uygulayabilirsiniz. Daha marjinal olmak istiyorsanız saçınızın tamamına mavi saç boyası sürebilirsiniz. Saç diplerinden koyu şekilde başlayıp aşağı doğru açılan mavi saçlar marjinal ve farklı görünüm elde etmek isteyen kadınlara hitap etmektedir.

2. Saray Rengi Tarçın Bakır

Saçlarınızda saray rengi görmek istiyorsanız tarçın bakırı deneyebilirsiniz. Yüzünüze ışıltı verecek ve renk katacak olan tarçın bakır seksi ve çekici saçlara sahip olmanızı sağlar. Beyaz tenli ve renkli gözlüyseniz tarçın bakır ile ön plana çıkabilirsiniz!

3. Küllü Renklerin Cazibesi

Saçlarınızda ombre uygulaması yaptıracaksanız tercihinizi küllü sarıdan yana kullanmanızı öneririz. Küllü sarı, daha doğal ve çekici bir saç rengine kavuşmanızı sağlayacak ve saçlarınızdaki renk geçişinin daha yumuşak olmasını sağlayacaktır. Yine küllü kahve sade ve çekici saç isteyenlerin tercih etmesi gereken bir renktir.

4. Çikolata Kahvenin Gizemi

Çikolata kahve saçlarınızda gizemli ve dolgun bir görünüm yaratmanızda size yardımcı olacaktır. Kahvenin zengin bir tonu olan çikolata kahve saç boyası renkleri arasında, saçlarında abartılı bir görünüm oluşmadan, farklı bir saç rengine kavuşmak isteyen kadınlara hitap etmektedir.

5. Sade ve Romantik Saçlar İçin Marsala

Mürdüm rengine yakın olan bu renk oldukça koyu bir kızıl rengi olup, saçları ile dikkat çekmek isteyen kadınlara hitap etmektedir. Oldukça feminen bir saç rengi olan marsala beyaz tenli kadınlara çok yakışacaktır.

6. Ateşli ve Seksi Saçlar İçin Şarap Kızılı

Saçlarınız ile baş döndürmek mi istiyorsunuz? O zaman şarap kızılını denemenizi öneririz. Saçlarınızda alev etkisi yaratan bu saç rengi, düzenli olarak saç bakımı yaptığınız takdirde saçlarınız ile girdiğiniz her ortamda dikkat çekmenizi sağlayacaktır. Kızıl sürekli akma eğiliminde olan bir renk olduğu için saçlarınızın bakımına özen göstermenizde fayda vardır.

7. Güçlü ve Asil Saçlar İçin Viyole

Saçlarınızın asil ve güçlü görünmesini istiyorsanız viyole rengini deneyebilirsiniz. Viyole rengi saçlarınızın dolgun ve gür görünmesinde size yardımcı olacaktır. Viyole koyu bir kızıl tonu olduğu için renkli gözlü ve beyaz tenli kadınlara çok yakışacaktır.

8. Modası Hiçbir Zaman Geçmeyen Renk: Platin

Platin saç rengi modası yıllardır geçmeyen, oldukça feminen, farklı ve dikkat çeken bir renktir. Pilatin saç düzenli bakım isteyen bir renktir. Saçlarınızın düzenli olarak bakımını yapacaksanız bu feminen ve modası devamlı sürecek olan platin rengini deneyebilirsiniz.

9. Sade ve Dikkat Çeken Saçlar İçin Siyah

Önemli olan siyahın ten renginiz ile uyumlu tonunu yakalamaktır. Siyah cilt renginize göre doğru bir tonda kullandığınızda sade ve dikkat çeken saçlara kavuşmanızı sağlar. Siyah saç, yüzünüzü ortaya çıkaran ve saçlarınızın asil görünmesini sağlayan bir renktir.

10. Soğuk Kahve İle Işıldayın

Soğuk kahve tonu, hemen hemen her cilt rengi ile uyum sağlayan bir renktir. Her cilt renginde farklı bir görünüm elde etmenizi sağlayan soğuk kahve etkileyici ve doğal görünümlü saçlara sahip olmak isteyenlere hitap eden bir renktir.