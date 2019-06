Yaz sıcaklarına dayanacak makyaj tüyoları

Yaz harika şeyleri beraberinde getirir fakat eriyen makyaj, bulaşmış eyeliner ve süper yapışkan rujlar bunların arasında değil. En iyi makyaj artistlerinden ve Good Housekeeping Institute’un Güzellik Laboratuarı uzmanlarından, havanın sizinle dalga geçtiği zamanlarda bile makyajınızın taze ve güzel görünmesini sağlamak için ne yapmanız gerektiğini öğrendik ve yazdık. İşte 15 adımda muhteşem bir yaz makyajı için bilmeniz ve yapmanız gerekenler…

1. Nemlendirici ile başlayın



Cildinize verdiğiniz önem en az makyajınız kadar önemlidir. İyi ve pürüzsüz bir cilt makyaj için harika bir baz oluşturur. Ünlü makyöz Fiona Stiles sabahları yağsız bir nemlendirici kullanmanızı tavsiye ediyor. Bu özellikle yaz ayları için geçerli bir tavsiye çünkü fondöteninizin de yağsız olması ve nemlendiriciniz ile uyum sğalaması bekleniyor.

2. Güneş koruyucu olmazsa olmaz



Birçoğumuzun yeterince önem vermediği bir adım maalesef UV koruması. Cildinizi nemlendirmenin yanısıra her gün cildinizi güneşin zararlı etkilerinden korumalısınız. Hatta 2-3 saatte bir güneş korumanızı yenilemeniz tavsiye ediliyor. Eğer dışarda ellerinizi suratınıza sürmek istemiyorsanız bu konuda Erica Whalen’ın çok iyi bir tavsiyesi var. Artık kullanmadığınız veya bitmiş cushion fondöteninizin süngerini çıkartın ve iyice temizleyin. İçine favori güneş koruyucunuzu koyun ve dışarda cushion fondöten uygularcasına güneş kreminizi uygulayın.

3. Yüksek fiyatlı da olsa iyi bir makyaj bazına yatırım yapın



Makyaj bazı adımını atlamamak sadece birkaç saniyenizi alacak ve buna tamamen değecek. Herkes makyaj bazının makyaj rutinindeki yerini merak ediyor. Bizim listemizde 3. sırada. Nemlendirici ve güneş korumasından sonra, renkli kozmetiklerden önce. New York merkezli makyaj sanatçısı Ashunta Sheriff primerlar için, “Ağır ve ek bir katman gibi hissetmiyorlar, makyajı yerinde tutmaya gerçekten yardımcı oluyorlar” diyor.

4. Bronzlaştırıcı ile parlayın



New York merkezli makyaj sanatçısı Troy Surratt bronzlaştırıcılar için, “Bronzlaştırıcı gözlerinizin daha parlak görünmesini sağlar, dişlerinizin daha beyaz görünmesini sağlar. Herkes tenine biraz sıcaklık kattığında daha iyi görünür.” Bunun yanında taze ve doğal bir görünüm sağlamak için güneşin doğal olarak çarptığı yüzün yüksek noktalarına bronzlaştırıcı uygulanmasını öneriliyor: alın, elmacık kemikleri, çene ve burun. Toz bronzlaştırıcılar uygulaması en kolay olanlardır.Özellikle kısa saçlarınız varsa veya at kuyruğu kullanıyorsanız renk eşitlemek için boynunuza ve kulak memelerinize az miktar bronzlaştırıcı uygulayabilirsiniz.

5. Daha az makyaj yapın



Eğer yazın makyanızla ilgili en büyük probleminiz sürekli çatlaması, çizgi çizgi olması ve yüzünüzde erimesiyse çözüm basit. Kullandığınız ürünleri ve makyajı azaltın. Özellikle cilt makyajını minimuma indirin. Eğer yapabiliyorsanız renkli nemlendirici veya kapatıcılara yönlenin. Kapatıcıları da sadece ihtiyaç olan bölgelere veya aydınlatmak istediğiniz bölgelere kontür uygulamasında olduğu gibi sürün. Çok amaçlı kapatıcılar bunun için en iyi seçenek.

6. Işıltıyı abartmayın



Herkes güzel, nemli bir parıltıya bayılır, ancak sağlıklı bir ışıltı ile abartı bir parlaklık veya sim arasında büyük bir fark var. Krem fondötenlerden veya cildinizi aşırı yağlı gösterecek ürünlerden özellikle yaz aylarında kaçının. Zaten cildiniz yaz aylarında terlemeye ve yağlanmaya meyilli olacaktır.

7. Açık renkler tercih edin



Bordo rujunuzu ne kadar sevdiğinizi bilsek de yazın daha açık renk tonlarına yönelmek kesinlikle daha sürdürülebilir bir görüntü ortaya çıkarıyor. Yaz havasına adapte olmak için hep kullandığınız renklerin açık versiyonlarına geçiş yapın. Eğer dudaklarınızda daha fazla ayrıntı istiyorsanız dudak renginizde bir kalemi hafifçe geçebilirsiniz. Bunu da şeffaf veya açık bir renkte parlatıcıyla tamamlarsanız, çabasız bir görünüme ulaşabilirsiniz.

8. Farınızın uzun ömürlü olmasını sağlayın



Daha uzun süre kalıcı bir far için göz kremi kullanmaktan kaçının, onun yerine bir far bazı tercih edin. yazın far bazı kullanmak normalde olduğundan bile daha kritik. Özellikle büyük simli farlar kullanıyorsanız sıcaktan bütün farınızı birkaç saate kalmadan yüzünüzde bulabilirsiniz. Gün boyu kullanımda en üst düzeyde verim için, bir krem ürün üzerine bir pudra ürün sürün. Bu yöntem eyeliner için de işe yarıyor. Schweitzer, “Her zaman kullandığınız krem eyeliner’ı veya krem farı uygulayın, daha sonra uzun süreli kullanım için bu astarın üzerine pudra farınızı geçin.” diyor.

9. Toz allık kullanmayın



Allık, herhangi bir görünüme denge ve sağlık katar, ancak yine de toz formül kullanıyorsanız, yanaklarınızdaki güzel renk sabah daha siz işe bile gitmeden çizgilenip eriyebilir. Yaz aylarında bizim en önemli tavsiyelerimizden bir tanesi “stain” ürünlere yönelmeniz. Bu stain ürünün üzerine transparan pudrayı hafifçe geçerseniz matlaştırmadan ömrünü uzatabilirsiniz.

10. Eğlenceli ve parlak renkler kullanın



Hazır moda dünyası en renkli dönemlerini yaşıyorken, makyajınız neden buna uyum sağlamasın? Surratt, yaza uyum sağlamanın yanı sıra, “daha canlı renkler yüzünü aydınlatıyor ve cilde genç bir parlaklık getiriyor” diyor.

11. Yağlı görünümü ıslak görünümle değiştirin



T bölgesindeki parlama otomatik olarak havaya uyum sağlayamadığınızı belli eder ve bu genelde hiç hoş görünmez. Yazın bu parlamayı pudrayla kapatmaya yanaşmayacağımıza göre, yine yağlı ciltlerin kurtarıcısı parlama önleyici mendiller yardıma yetişiyor. Uygun fiyatlı ve uygulaması kolay olan bu ürünler yaz ayları için bulunmaz nimet. Özellikle yaz aylarında ıslak görünümlü ışıltılı bir makyaj yapıyorsanız, makyaj artistleri mutlaka öncesinde cildinizi bu mendillerle silmenizi öneriyor.

12. Mat ve ağır rujları stain ürünlerle değiştirin



Yazın mat rujlar çoğu zaman hayal kırıklığı yaratıp istediğiniz görüntüyü elde etmenizi engelliyor. Yaz aylarında daha doğal dudaklara yönelmenin en kolay yolu stain ürünlere yönelmek. Stain ürünleri ister kendi dudağınıza bir ton renk katmak için kullanın, ister daha fazla uygulayarak renk yoğunluğunu arttırın. Her iki şekilde de harika bir sonuç elde edeceğinizin ve dudağınızdan akıp gitmeyeceğini garanti ediyoruz.

13. Favori ürünlerinizin suya dayanıklı versiyonlarına yönelin



Deniz kenarında bile rimelimden vazgeçemem diyenler için kozmetik sektörü her şeyi düşünmüş durumda. Sevdiğiniz ve halihazırda kullandığınız ürünlerin suya dayanıklı versiyonları varsa onlara yönelmeniz kolay ve etkili bir yöntem olacaktır.

14. Mini bir kozmetik çantası taşıyın



İçinde çok fazla ürün olmasına gerek yok. Dudak staininiz, matlaştırma mendilleriniz ve belki favori yüz spreyiniz yaz için yeterli olacaktır.

15. Her zaman sabitleme spreyi kullanın



Belki de bir yaz makyajının en olmazsa olmaz ürünlerinden bir tanesi sabitleme spreyi. Gece veya gündüz farketmez, yaz aylarında makyaj yaptıysanız sabitleme spreyi sıkmadan evi terk etmeyin.