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Yaz aylarına özel lezzetli ve yağ yakıcı smoothie tarifleri ve kalorisi…

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Çeşitli gıdaları birleştirerek besleyici ve sağlıklı bir içecek olan smoothie evde yapmak çok kolay. Sizler ile paylaştığımız smoothie tarifleri ile yağ yakıcı özelliğe sahip içeceğinizi kısa sürede hazırlayabilirsiniz.

Yaz aylarına özel lezzetli ve yağ yakıcı smoothie tarifleri ve kalorisi…
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Son zamanların popüler içeceklerinden smoothie besleyici ve doyurucu olaması ile biliniyor. Haberimizden 12 farklı smoothie tariflerine ulaşabilirsiniz.

1- Avokadolu smoothie 

Toplamda 280 kaloriye sahip avokadolu smoothie, günlük lif ihtiyacınızın %10'unu, B6 vitaminin %39'unu, demirin %34'ünü karşılıyor. Bir adet olgun avokadoyu ikiye ayırıp, çekirdeğini çıkarttıktan sonra kalan kısmını küp küp doğrayın. İyice yıkadığınız yeşil elmaları dört eşit parçaya bölün ve ihtiyacınız olan taze nane yapraklarını ayıklayın. Az yağlı süt, avokado küpleri, nane yaprakları, iki yemek kaşığı yoğurt, bal ve yeşil elma parçalarını blenderdan geçirerek servise hazırlayın. 

En leziz 12 smoothie tarifi! İştah kabartan smoothie tarifleri...

 

2- Keten tohumlu smoothie

Sağlıklı ve enerji veren keten tohumlu smoothie herkesin ihtiyacı! Bir muzu soyup dilimledikten sonra, bir buçuk su bardağı laktozsuz sütü blendera alın. İçerisine bir yemek kaşığı yoğurt, bir yemek kaşığı keten tohumu, bir tutam toz zencefil ve tarçın ekledikten sonra iyice blenderdan geçirin.

En leziz 12 smoothie tarifi! İştah kabartan smoothie tarifleri...

 

3- Muzlu - hurmalı smoothie  

Canınız tatlı istiyor ama yiyemiyor musunuz? İşte, hem sağlıklı hem de tatlı ihtiyacınızı karşılayacak muzlu hurmalı smoothie tarifi... Çekirdeklerini çıkardığınız üç adet hurmayı doğrayın ve yarım muz dilimleyin. İki adet cevizi küçük parçalar haline getirdikten sonra 200 ml az yağlı süt, 10 gr yulaf kepeği, muz, hurma ve ceviz parçalarını blenderdan geçirip, tüketin.

En leziz 12 smoothie tarifi! İştah kabartan smoothie tarifleri...

 

4- Ananaslı baharatlı smoothie

Ananasın güzel birleşimi... Bir dilim ananası küçük parçalar haline getirin ve yarım muzu küpler halinde doğrayın. Yağsız süt, meyve parçaları, yoğurt, chia tohumu, rendelenmiş Hindistan cevizi ve toz zerdeçalı blenderda hafif pütürlü kalacak şekilde ezin.

En leziz 12 smoothie tarifi! İştah kabartan smoothie tarifleri...

 

5- Pancarlı smoothie

Pancarı hiç böyle tükettiniz mi? Tercihen önceden haşlanmış 200 gr kırmızı pancarın kabuklarını incecik soyun ve doğrayın. 100 gr çileği ortadan ikiye kesin, 10 gr zencefili parçalar haline getirin. Ardından bir tutam maydanozu ayıklayın. Yoğurt, maydanoz yaprakları, limon suyu, kırmızı pancar, çilek ve zencefil parçalarını blenderda sıvı hal alana kadar geçirin.

En leziz 12 smoothie tarifi! İştah kabartan smoothie tarifleri...

 

6- Elmalı smoothie

Bir adet elmayı soyup, dörde bölün. Bir buçuk su bardağı süte elma dilimleri, yoğurt, badem içi, bal ve tarçın ekleyip blenderdan geçirin.

En leziz 12 smoothie tarifi! İştah kabartan smoothie tarifleri...

 

7- Yemyeşil smoothie

Beş gram taze zencefili küçük parçalar halinde kesin ve üç adet yeşil elmayı dört eşit parçaya ayırın. Yoğurt, bal, ıspanak yaprakları, zencefil parçaları ve demlenmiş yeşil çay ve elma parçalarını blenderdan geçirip, bekletmeden tüketin.

En leziz 12 smoothie tarifi! İştah kabartan smoothie tarifleri...

 

8- Kivili smoothie

Bir adet kiviyi soyup, doğrayın. 200 ml elma suyu elde edilecek şekilde elmaların suyunu çıkarın. Elma suyuna, kivi, ıspanak, limon ekleyip iyice blenderdan geçirin. Bu karışım sayesinde bedeniniz detoks etkisi yaşayacak.

En leziz 12 smoothie tarifi! İştah kabartan smoothie tarifleri...

 

9-  Mor detoks smoothie

Orman meyveleriyle yapılan bu lezzete bayılacaksınız! Bir bardak taze sıkılmış elma suyunu, bir bardak dondurulmuş yaban mersinini, yarım bardak yağsız yoğurdu, yarım bardak çileği, yarım limon suyunu ve iki yemek kaşığı organik keten tohumu yağını blenderdan geçirin.

En leziz 12 smoothie tarifi! İştah kabartan smoothie tarifleri...

 

10- Dut aromalı smoothie

Bir bardak dondurulmuş veya taze dutu, bir bardak seçtiğiniz yeşil yapraklı sebzeleri, bir yemek kaşığı kabak çekirdeği veya ay çekirdeğini, yedi sekiz tane bademi, bir tutam kırmızı biber veya zerdeçalı blendera alın. Tüm malzemeleri 200 - 250 ml süt ile blenderdan geçirin. 

En leziz 12 smoothie tarifi! İştah kabartan smoothie tarifleri...

 

11-  Portakallı smoothie

Bu tarifle c vitaminine doyacaksınız! Bir adet havucu haşlayıp, yumuşamasını sağlayın. Ardından yarım su bardağı ananas suyunu, bir su bardağı taze sıkılmış portakal suyunu, yarım su bardağı yoğurdu ve yumuşattığınız havuçları birkaç küp buzla blenderdan geçirin. 

En leziz 12 smoothie tarifi! İştah kabartan smoothie tarifleri...

 

12- Pembe smoothie

Yarım su bardağı yoğurt ile bir bardak portakal suyuna bir su bardağı vişne, yarım dilimlenmiş muz ve 200 gr ananas ekleyin. Tüm karışımı blenderdan geçirin. Koyu kıvam alana kadar karıştırın.  

En leziz 12 smoothie tarifi! İştah kabartan smoothie tarifleri...

 

 

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