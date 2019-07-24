Yapımı Kolay 10 Yaratıcı Mısır Örgüsü Stili

Son yılların popüler saç modeli olan mısır örgüsü, karmaşık gibi görünse de aslında oldukça pratik. Mısır örgüsü çeşitlerini ve yapımının püf noktalarını yazdık.

Temel olarak, her elinizde bir parça saç tutabildiğiniz sürece, basit mısır örgüsüne hakim olabilirsiniz. Ancak nereden başlayacağınızdan emin değilseniz size yardımcı olmak için buradayız. Bu işte yeniyseniz pratik mısır saç örgüsü modelini öğrenecek ve kendinizi saç modelleri konusunda geliştireceksiniz. Eğer “Ben saç örgüsü konusunda uzmanım” diyorsanız size ilham verecek birkaç fikrimiz var!

Nasıl yapılır?



Bir at kuyruğu yapın ve saçları iki bölüme ayırın. Sağdaki tutamın altından üçüncü, daha ince bir tutam alın. İnce tutamı başınızın orta kısmına doğru çekin. İnce tutamı sol tarafa bağlayın ve sıkıca çekin. Şimdi diğer tutama geçin ve sol tutamdan daha ince bir tutam alıp başın orta kısmına doğru çekin. İnce tutamı sağ tarafa bağlayın ve sıkıca çekin.

Kolay mısır örgü yapmanın püf noktası her bir tutamı parmakla tarak gibi ayırarak tutmaktır. Tüm örgüyü bu şekilde yapın, ilerledikçe sıkıca çekin. Örgü bittikten sonra lastik tokayla kuyruk kısmını bağlayın. Daha bohem bir görünüm için parmaklarınızı örgünün içine sokun ve hafifçe içten dışa doğru gevşetin.

Çeşitleri nelerdir?



Mısır saç örgüsü, farklı pek çok şekilde yapılabildiği için çok esnek bir modeldir. Dilerseniz düz bir mısır örgüsüyle gündüz bir iş toplantısına katılabilir; birkaç tel toka yardımıyla örgünüzü topuz yaparak parti moduna girebilirsiniz. Gündüzden geceye uzanan bir şıklığa kavuşmak için mısır saç örgüsü türlerine gelin hep birlikte bakalım.

1. Dağınık mısır örgüsü

Bu görünüm cesur, ultra modern ve trendy! Kalın bir mısır örgüsü, dağınık bir görünüm sergilemek için biraz kabarık hale getirilir. Özellikle bu modeli elde etmek için saçların ön kısmına krepe atmak gerek. Daha sonra sıkı bir mısır örgü yapılır. Son olarak kontrollü bir şekilde saçların üst kısmındaki örgü ilmekleri biraz gevşetilir. Voila!

2. Salaş yarım mısır örgü

Bu model, ortalama bir örgüden biraz daha gevşektir ve hafif bir dokunuşla, vurgulanan kısımlarla zenginleştirilmiştir. İki yandan gelen örgüler, başın arkasında toplanır ve aşağıya zarif bir örgü olarak doğru devam eder. Aşağıya devam eden örgü bir hayli salaş ve gevşek olarak adeta aşağı doğru akar.

3. Şık Fransız örgüsü

Modern ve düzenli olan bu tarz, bugünün iş kadını için idealdir. Üst kısımdan yana doğru alınan saçlar gevşek bir biçimde aşağıya kadar örüldüğünde çok şık bir görünüm elde ediliyor. Fransız örgüsünün yarattığı fark gerçekten şaşırtıcı!

4. Mısır örgüsüyle topuz

Saçları çok uzun olan kadınlar için oldukça ideal olan bu model için saçlar arkadan ikiye ayrılır. İki örgü yapılır ve başın üzerinden bir taç gibi örgüler birbirine dolanır. Günlük hayatta kullanabileceğiniz rahat ve şık bir modeldir.

5. Mısır örgüsüyle çoklu topuz

Bu mısır örgü ilk başta korkutucu görünebilir ancak asla korkmayın! Göründüğü kadar karmaşık değil! Fakat bu modeli yapmak için çok uzun ve hacimli saçlara sahip olmanız gerekiyor. Saçlarınızı ilk olarak dört tutama ayırın. Her bir tutamı mısır örgüsü yapın. Daha sonra başın ortasında kalan örgüyü spiral şeklinde kıvırarak sarın ve mini bir topuz yapın. Son olarak diğer örgüleri bu topuzun üzerine kıvırarak toplayın.

6. İkili mısır örgüsü

Saçlarınızı iki tutama ayırın ve her iki tutamı da mısır örgüsü şeklinde örün. Aslında hepsi bu kadar basit! Bu modeli iki farklı şekilde yapabilirsiniz. Alnın hemen bitiminden saçlarınızı örmeye başlayabilir ya da kulak arkası hizasından örgüye başlayabilirsiniz. Hepsi sizin zevkinize kalmış!

7. Tepeden mısır örgüsü

Örgüyü yapmaya başlamadan önce, işlem sırasında örgünüzün çözülmemesi için tepeden bir at kuyruğu yapın. Saçınız sabitlendikten sonra kuyruğu eşit olarak ikiye bölün ve normal mısır örgüsü yapın. Dilerseniz bu şekilde bırakın, dilerseniz at kuyruğu yaptığınız saç lastiğini dikkatlice saçınızdan keserek çıkarın. İşte hazırsınız!

8. Yandan mısır örgüsü

Standart bir mısır saç örgüsü uzun saçlara şekil vermenin güzel ve basit bir yoludur. Saçlarınızı mısır örgü tarzında şekillendirmenin eğlenceli ve alternatif bir yolunu arıyorsanız, yandan mısır saç örgüsü herhangi bir kombine eğlenceli ve zarif bir dokunuş ekler. Bu modeli yapmak için saçlarınızı sağ ya da sol tarafa doğru taramalısınız. Daha sonra saçı klasik mısır örgüsünde olduğu gibi iki tutama ayırın ve aynı şekilde örün.

9. Balık sırtı mısır örgüsü

Balık sırtı mısır saç örgüsü aslında klasik mısır örgü modelinden biraz daha karmaşıktır. Fakat bir kez alıştıktan sonra çok kolay bir şekilde yapacağınıza eminiz. Bu model için aynı mısır örgü tekniğini kullanabilirsiniz. Tek farkı ince tutamları saçın içinden değil altından geçirerek almaktır. Böylece bu şık örgü modelini uygulayabilirsiniz.

10. Mısır örgüsüyle spiral topuz



Bu Fransız örgü modeli alnın üstünde başlar ve saçın ortasına doğru spiral şeklinde ilerler. Mısır örgü, sıkıca tutturulmuş bir spiral gibi çevrilerek bükülür ve ortaya zarif bir örgü topuz çıkar! Dilerseniz saçınıza ikili mısır saç örgüsü yaptıktan sonra enseden örgüleri kıvırarak toplayabilirsiniz. Bu topuzu yandan, tepeden ya da enseden yapabilirsiniz.