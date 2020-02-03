Yağlı Saç Nasıl Temiz Görünür?

Bebek pudrası

Sabahları saç diplerine bi miktar bebek pudraı dökerseniz fazla yağı emecektir.

Hindistan cevizi yağı

Hindistan cevizi yağıyla saçlarınızı geriye yatırdığınızda saçlarınız yağlı değil parlak gözükecek.

Mısır unu

Kuru şampuan yerine saç diplerinize bir makyaj fırçasıyla mısır unu sürüp tarayın.

Fön makinesi

Fön makinesini orta sıcaklığa ayarlayıp bir yandan saçlarınızı tarayarak canlandırın.

Saç spreyi

Yağlı saç günlerinizde saç diplerinize spreyi sıkıp tarayın.

Limon suyu

Yağlı bölgelere biraz limon suyu sıkıp masaj yapın.

Saklayacak bir saç modeli seçin

Örgü, dağınık topuz gibi modeller yağlı saçlarınızı gizlemeye yardımcı olacak. Beraberinde sprey de kullanırsanız hiç farkedilmeyecek.

Saç ayrımını değiştirin

Saç ayrımınız en yağlı görünen yerlerden bir tanesidir. Bu yüzden yağlı saç günlerini kamufle etmek saç ayrımını değiştirmek kadar kolay.

Deniz tuzu

Deniz tuzu içeren bir ürün ya da bir sprey kutusuna doldurduğunuz deniz tuzu ve su karışımı işinizi görecektir. Bütün saçı spreyleyip orta sıcaklıkta kurutun.