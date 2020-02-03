Yağlı Saç Nasıl Temiz Görünür?

Bebek pudrası
Sabahları saç diplerine bi miktar bebek pudraı dökerseniz fazla yağı emecektir.
Hindistan cevizi yağı
Hindistan cevizi yağıyla saçlarınızı geriye yatırdığınızda saçlarınız yağlı değil parlak gözükecek.
Mısır unu
Kuru şampuan yerine saç diplerinize bir makyaj fırçasıyla mısır unu sürüp tarayın.
Fön makinesi
Fön makinesini orta sıcaklığa ayarlayıp bir yandan saçlarınızı tarayarak canlandırın.
Saç spreyi
Yağlı saç günlerinizde saç diplerinize spreyi sıkıp tarayın.
Limon suyu
Yağlı bölgelere biraz limon suyu sıkıp masaj yapın.
Saklayacak bir saç modeli seçin
Örgü, dağınık topuz gibi modeller yağlı saçlarınızı gizlemeye yardımcı olacak. Beraberinde sprey de kullanırsanız hiç farkedilmeyecek.
Saç ayrımını değiştirin
Saç ayrımınız en yağlı görünen yerlerden bir tanesidir. Bu yüzden yağlı saç günlerini kamufle etmek saç ayrımını değiştirmek kadar kolay.
Deniz tuzu
Deniz tuzu içeren bir ürün ya da bir sprey kutusuna doldurduğunuz deniz tuzu ve su karışımı işinizi görecektir. Bütün saçı spreyleyip orta sıcaklıkta kurutun.