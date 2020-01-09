Vaktim Değerli Diyenlere: Evde Yalnızca 2 Malzemeyle Hazırlayabileceğiniz Yüz Maskeleri

Hepimiz cildimizin doğal bir güzelliğe kavuşması için elimizden geleni yapıyoruz. Doğal güzellik denince akla gelen ilk yöntemlerden biri de evde hazırlanan doğal maskeler...

Günümüzde birçok insan kozmetik ürünlerle ya da estetik operasyonlarla güzel bir görünüm elde etmeye çalışıyor. Ancak özellikle estetik operasyonlar adeta tek tip yüzlerden oluşan bir ordu meydana getiriyor. Kendimizi güzel hissetmek içinse yapmamız gereken oldukça basit: Cilt sağlığımıza önem vermek ve olabildiğince doğal içerikli ürünler kullanarak ihtiyacı olan bakımı sağlamak. Bunun da en kolay yolu evdeki malzemelerle yapılan doğal maskeler. İşte sizler için hazırladığımız yalnızca evdeki 2 malzeme ile hazırlanabilen 10 yüz maskesi…

1. Un ve patates suyu



Patates suyu ve un karışımından oluşan bu maske cildinizin çok daha parlak olmasına yardımcı olur. Aynı zamanda siyah noktaları azaltmada etkilidir.

Bu maskeyi hazırlamak için 1 orta boy patatesin suyunu çıkarın ve 6 çay kaşığı unla karıştırın. Cildinize nazikçe masaj yaparak uygulayın. Maske cildinizde 15 dakika bekledikten sonra durulayın.

2. Yeşil çay ve aloe vera



Yorgun cildi dinlendirme, akne ve sivilceleri hafifletme, yaşlanmayı önleme ve genç bir yüz görünümünde oldukça etkili olan bu maske aynı zamanda mat bir görünüm sağlıyor. İçerdiği vitaminlerle cildinizi derinlemesine besliyor.

Demlenmiş 1 çay kaşığı yeşil çayı 1 çay kaşığı aloe vera jeliyle karıştırın. Cildinizde 25-30 dakika beklettiğiniz maskeyi bol su ile durulayın.

3. Hindistan cevizi yağı ve kakao tozu



Bu maske içerdiği B5 vitamini ile yaşlanmayı geciktiriyor ve yaşlanma belirtilerini en aza indirmeye yardımcı oluyor. Hindistan cevizi yağı ise cildinizin derinlemesine beslenmesine yardımcı olur.

Bu yüz maskesi için 1 çorba kaşığı kakao tozunu 1 çay kaşığı hindistan cevizi yağı ile karıştırın. Cildinizde 20 dakika bekledikten sonra cildinizi temiz suyla ya da papatya suyuyla durulayın.

4. Salatalık ve yumurta akı



Cildinizin parlamasını sağlayan bu maskede salatalık cildinizi temizlerken yumurta akı cildinizin sıkılaşmasını sağlar.

5. Avokado ve bal



Avokado, potasyum, kalsiyum, sodyum, fosfor, bakır, demir, magnezyum, çinko ve E vitamini içerir. Bal ile birleştiğinde ise cildinizi besler ve çok daha elastik bir hale getirir.

Bu maske için olgun bir avokadonun içini çıkarıp püre haline getirin. Bir çorba kaşığı bal ile karıştırın. Ardından yüzünüze sürün ve 15 dakika bekledikten sonra durulayın.

6. Muz ve yulaf

Kuru ve hassas ciltlerde oldukça etkili olan bu maske muzun içerdiği A, B ve C vitaminleriyle cildi mükemmel bir şekilde besler ve nemlendirir. Yulaf ise peeling etkisi yaratarak cildin temizlenmesine yardımcı olur.

Bu yüz maskesi için 1 yemek kaşığı yulaf ezmesini 1 yemek kaşığı muz püresi ile karıştırarak cildinize uygulayın ve 20 dakika bekleyin. Ardından bol ılık su ile durulayın.

7. Domates ve bal maskesi



Domatesin antioksidan etkileri sayesinde cildi gençleştirir ve cildin fazla yağlarından kurtulmasını sağlar. Ancak domates bazı ciltlerde alerjik belirtilere sebep olabilir. Bu nedenle bu maskeyi yapmadan önce mutlaka bileğinize sürüp bir süre beklemelisiniz.

Bu maske için yarım domatesi püre haline getirin ve içine 1 çorba kaşığı bal ekleyin. Karıştırdıktan sonra yüzünüze uygulayın ve 15 dakika bekledikten sonra yüzünüze masaj yaparak yavaş hareketlerle durulayın.

8. Portakal ve yoğurt maskesi



Antioksidan bakımından zengin olan portakal cildinizin sıkılaşmasını sağlar ve akneleri kurutmaya yardımcı olur. Yoğurtla bir araya geldiğinde ise cildin ölü hücrelerden arınmasına yardım eder.

Bu maskeyi hazırlamak için yapmanız gerekenler oldukça basit: Yarım portakalın suyunu sıkın ve 2 yemek kaşığı yoğurt ile karıştırın. Bu karışımı cildinize uyguladıktan sonra 15 dakika bekleyin ve bol su ile durulayın.

9. Salatalık ve zerdeçal



Salatalık içeren kozmetik ürünler cildimizde temiz ve ferah bir etki bırakıyor. Salatalık aynı zamanda cildimizin nemini kazanmasına yardımcı oluyor, gözenekler küçülüyor ve cilt sıkılaşıyor. Zerdeçal ise doğal antiseptik bir etkiye sahip.

Bu yüz maskesi için 1 salatalığı blenderdan geçirin ve 1 çay kaşığı zerdeçal ekleyerek karıştırın. Cildinize uyguladığınız maskeyi 10-15 dakika bekletin ve durulayın.

10. Muz ve yoğurt



Muzun içerdiği A vitamini lekeler ve pürüzler üzerinde etkilidir. B vitamini ise yaşlanma karşıtı etkilere sahiptir. Potasyum cildinizi nemlendirirken yoğurt gözeneklerinizi sıkılaştırır, daha genç bir görünüm sağlar.

Olgunlaşmış bir muzu ezin ve bir çorba kaşığı yoğurt ile karıştırın. Macun kıvamımdaki maskeyi yüzünüze uygulayın ve 15 dakika bekledikten sonra durulayın. Bu maskeyi haftada 2-3 kez uygulayabilirsiniz.