Uzun ve Bakımlı Tırnaklara Sahip Olmanızı Sağlayacak 5 Doğal Yöntem

Tırnaklar, hastalık ya da bakımsızlık gibi nedenlerle kırılabilir. Tırnak yapısını güçlendirmek için ise tek yol kimyasal ürünler kullanmak değil.

Tırnakların, düzgün ve sağlıklı uzaması için bakıma ihtiyaçları vardır. İçerisinde keratin bulunan tırnaklar, demir ve kalsiyumla güçlenir. Günümüzde pek çok kişi sağlıklı ve güçlü tırnaklara sahip olmak için protez tırnak ya da farklı uygulamalar yaptırıyor, kozmetik mağazalarında veya eczanelerde satılan tırnak bakım ürünlerinden faydalanıyor. Ancak güçlü tırnaklara doğal yöntemlerle de sahip olabilirsiniz. Uzun ve bakımlı tırnaklara sahip olmanızı sağlayacak 5 yöntemi sizler için yazdık.

1. Sağlıklı ve düzenli beslenmeye özen gösterin

Tırnakların güçlenmesi için demir ve kalsiyum alımına ihtiyaç vardır. Demir ve kalsiyum ise beslenme yoluyla alınır. Bu nedenle güçlü tırnaklara sahip olmak için sağlıklı ve düzenli beslenmek, iyi bir uyku uyumak gerekir. Demir eksikliği çabuk kırılan tırnaklara neden olabilir. Bunun yanı sıra tırnaklarda bulunan keratin saçlarda da bulunur. Bu nedenle kalsiyum ve demir içeren süt ve et ürünlerini tüketmeniz hem saçlarınızın hem de tırnaklarınızın sağlığını olumlu yönde etkiler.

2. Tırnaklarınızın hava almasına dikkat edin

Kadınlar olarak pek çoğumuz, ojesiz gezemiyoruz. Ancak sık sık oje sürmek, tırnağın hava almasını engelliyor ve sararmasına neden oluyor. Hava almayan tırnaklar ise güçsüzleşip, kırılıyor. Bu nedenle tırnakları haftada en az 3 gün dinlendirmek gerekiyor. Bu süre içerisinde ise tırnaklara mutlaka bakım yapılmalı ve güçlendirilmeli.

3.Meyve kabuklarından faydalanın

Özellikle limon kabuğunun tırnaklar üzerindeki güçlendirici etkisi birçok kişi tarafından biliniyor. Tırnak bakımında Limon, portakal, salatalık gibi hem antioksidan hem C vitamini içeren besinlerin kabuklarından faydalanabilirsiniz. Elinize ve tırnaklarınıza meyve kabuklarıyla yapacağınız masajla, hem daha parlak bir cilde hem de güçlü tırnaklara sahip olabilirsiniz.

4. Asetonunuzu kendiniz yapın

İçerisinde pek çok kimyasal bulunan asetonlar solunum sisteminize olduğu kadar cildinize de zararlı. Asetonların içinde bulunan kimyasallar tırnak yapısını etkileyerek, bozulmaya neden olabilir. Bu nedenle dışarıdan aseton almak yerine doğal malzemelerle evde kendi asetonunuzu yapabilirsiniz. Limon ve sirke yardımıyla hazırlayacağınız karışımı aseton yerine kullanabilirsiniz. Ancak limon ve sirkenin yapısında asit bulunur. Bu nedenle kullanım miktarına dikkat etmek gerekiyor.

5. Tırnaklarınızı uzatacak doğal serumlar kullanın

Tırnakları uzatmak için pek çok doğal maske bulunuyor. Zeytinyağı, limon, zencefil gibi malzemelerle hazırlayabileceğiniz doğal maskelerle tırnaklarınızı güçlendirebilir ve hızlı uzamasını sağlayabilirsiniz. Bunun yanı sıra, lavanta, susam, badem, avokado ve E vitamini yağlarından da faydalanabilirsiniz. Özellikle, E vitamini yağı tırnakları besleyerek kırılmasını önler.