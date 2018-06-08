Ünlü Fransız markası Noreva Kıbrıs’ta

Aşkım & Fazıla Kozmetik, beş yıldır bayiliğini yaptığı dermokozmetik ürünlerine ünlü Fransız markası Noreva’yı da ekledi

Aşkım & Fazıla Kozmetik, beş yıldır bayiliğini yaptığı dermokozmetik ürünlerine bir yenisini daha ekledi.

Geçtiğimiz hafta sonu Golden Tulip Otel’de gerçekleştirilen organizasyonda ‘Noreva’ adlı dermokozmetik ürünleri tanıtıldı.

Hem yeni ürün tanıtımı yapan hem de bayisi olduğu firmaların bilgilerini tazeleyen Aşkım & Fazıla Kozmetik, Fransa’da tanınmış bir ürün olan ve çok yaygın kullanılan cilt ürünlerinin hem yetişkinler hem de çocuklar için onlarca çeşit ürünün satışını yapıyor.

NOREVA HAKKINDA

Noreva, tecrübesi ve inovatif çalışmalarıyla dermotologların, eczacıların ve tüketicilerin ihtiyaçlarını karşılayan Fransız bir dermokozmetik markası olarak, 25 yılı aşkın süredir tüm dünyada varlığını başarıyla sürdürüyor.

Noreva, etkinliği bağımsız kliniklerce kanıtlanmış bir dermokozmetik markasıdır. Ürünlerinin bu kadar etkili olmasının sırrı ise, her bir ürün için özenle seçilen içeriklerin, dermatologlar tarafından inovatif bir yaklaşım ile geliştirilmesinde saklıdır. Ek olarak, Noreva çevreye ve canlıya duyarlı bir markadır.