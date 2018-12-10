Tırnak uzatan doğal kürler

ZEYTİNYAĞI:
Cilt bakımının her alanında adını sıkça duyduğumuz zeytinyağı, tırnak güçlendirmede de fayda sağlıyor. Uyumadan önce tırnaklarınıza ortalama 5 dakika boyunca zeytinyağı ile masaj yapın. İster bu şekilde bırakın isterseniz de pamuktan bir eldiven giyip cildinizin yağı emmesini bekleyin.
PORTAKAL SUYU:
Taze sıkılmış portakal suyuna tırnaklarınızı batırın ve 10 dakika bekleyin. Ardından ılık su ile ellerinizi ve tırnaklarınızı durulayın. Portakaldaki C vitamini tırnaklarınızın güçlenmesine ve uzamasına yardımcı olacaktır.
BEYAZ SİRKE:
Bir kaba beyaz sirke koyun ve sabunla iyice temizlediğiniz ellerinizi içine koyarak 5 dakika bekleyin. Daha sonra bir dezenfektan ile ellerinizi ve tırnaklarınızı iyice temizleyin.
LİMON SUYU:
Limonun sararmış tırnakların rengini düzelttiği bilinen bir gerçek. Öte yandan limon tırnakları güçlendirir ve parlamasını sağlar. 1 yemek kaşığı limon suyu ile 3 yemek kaşığı zeytinyağını karıştırın ve tırnaklarınızı bu karışımın içine batırın. 10 dakika bekledikten sonra durulayın. Limonu dilimleyip tırnaklarınızı içine batırmak da bir diğer yöntem.