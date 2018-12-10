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Tırnak uzatan doğal kürler

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Tırnaklar özellikle kış aylarında zayıflıyor ve kırılıyor. Evde hazırlayabileceğiniz doğal kürler ile tırnaklarınızı güçlendirebilir ve uzatabilirsiniz.

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Tırnak uzatan doğal kürler
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ZEYTİNYAĞI:

Cilt bakımının her alanında adını sıkça duyduğumuz zeytinyağı, tırnak güçlendirmede de fayda sağlıyor. Uyumadan önce tırnaklarınıza ortalama 5 dakika boyunca zeytinyağı ile masaj yapın. İster bu şekilde bırakın isterseniz de pamuktan bir eldiven giyip cildinizin yağı emmesini bekleyin. 

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PORTAKAL SUYU:

Taze sıkılmış portakal suyuna tırnaklarınızı batırın ve 10 dakika bekleyin. Ardından ılık su ile ellerinizi ve tırnaklarınızı durulayın. Portakaldaki C vitamini tırnaklarınızın güçlenmesine ve uzamasına yardımcı olacaktır.

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BEYAZ SİRKE:

Bir kaba beyaz sirke koyun ve sabunla iyice temizlediğiniz ellerinizi içine koyarak 5 dakika bekleyin. Daha sonra bir dezenfektan ile ellerinizi ve tırnaklarınızı iyice temizleyin.

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LİMON SUYU:

Limonun sararmış tırnakların rengini düzelttiği bilinen bir gerçek. Öte yandan limon tırnakları güçlendirir ve parlamasını sağlar. 1 yemek kaşığı limon suyu ile 3 yemek kaşığı zeytinyağını karıştırın ve tırnaklarınızı bu karışımın içine batırın. 10 dakika bekledikten sonra durulayın. Limonu dilimleyip tırnaklarınızı içine batırmak da bir diğer yöntem.

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