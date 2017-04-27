Tırnak şeklinize göre oje seçimi

Her renk oje her tırnağa yakışmaz. İşte tırnak tipinize en uygun oje renkleri...

1- Kısa ve küt tırnaklar

Parıltılı toprak tonları ve metalik renkler tırnaklarınızın keskin uçlarını yumuşatır ve aynı zamanda daha uzun bir görüntü verir.

Bu tarz tırnak şekilleri daha geniş ve kısa olduğu için siyah ve mavi tonlarından uzak durmanız gerekir.

2- Kısa ve yuvarlak tırnaklar

Koyu renk ojeler böyle tırnaklara çok yakışır. Kırmızı ve pastel tonlarındaki ojeleri de tercih edebilirsiniz.

Oje sürerken tırnak kenarlarına oje sürmemeye çalışın. Böylece tırnaklarınız olduğundan daha ince görünür.

3- Uzun ve ince tırnaklar

Uzun, ince tıraklar ojesiz bile zarif durur ama koyu bordo renkte bir oje sürüldüğünde oldukça cazibeli bir hava verir.

Ten rengi ve toprak tonlarındaki ojeleri de tercih edebilirsiniz.

Mavi ve mor tonlarından kaçının, aksi takdirde çocuksu görünebilirsiniz.

4- Uzun ve geniş tırnaklar

Tırnaklarınız bu şekildeyse çoğu renkteki ojeleri sürebilirsiniz.

Doğal yuvarlak hatlı tırnaklarınız varsa tırnak uçlarını düzleştirip küt yapabilirsiniz. Tırnak uçları küt olanlar da törpü yardımıyla yuvarlak hatlı tırnaklara sahip olabilir.