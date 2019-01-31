Soğuk havalarda cildi korumanın yolları

Soğuk hava, kuru hava, kalorifer, yünlü kıyafetler en çok cildimizi etkiliyor. Cilt bakımı denildiğinde akla sadece yüz geliyor, oysa el, ayak ve tırnak olmak üzere tüm deri hücrelerini kapsıyor.

İşte sizler için soğuk havalarda cildi korumanın 10 yolunu araştırdık.

CİLT TEMİZLİĞİ:

Cildin kuruma sebeplerinden birisi de temizliğe önem verilmemesinden kaynaklanabiliyor. Cilde uygun krem kullanmak gerekiyor. Her krem her cilde uyum sağlamayacağı gibi cilde olumsuz bir etkisi de olabiliyor.

NEMLENDİRME: Kış mevsiminde en çok şikâyet edilen konu kuru cilt oluyor ve cilt ek nemlendiricilere gereksinim duyuyor. Vazelin, gliserin, üre ve laktik asit içeren ürünler kullanmak fazdalı olabiliyor. Her duş sonrası kullanılması gereken bu nemlendiricilerin oranını, vücudun kuruluk durumuna göre azaltmak ya da çoğaltmak gerekiyor.

GÜNEŞ IŞINLARINA KARŞI ÖNLEM:

Yazın güneşten özenle koruduğumuz cildimiz, kışında güneş ışınlarına maruz kalabililiyor. Hassas ciltler kış aylarında bile güneş ışınlarından etkilenebiliyor. Bu durumlarda özel güneş kremleri ve losyonlar kullanılmalıdır. Her krem, her cilde uyum sağlamayabiliyor. Bu nedenle, kullanım öncesi bir uzmana başvurarak cilt analizi yaptırmalı ve cildinize uygun bir krem kullanmalısınız.

AYAK BAKIMI:

Kış mevsiminde; giyilen kalın çoraplar ve çizmeler ile en nefes almayan bölge ayaklardır. Soğuk havalarda, haftada bir gün ayaklara özel kremler ile bakımlar yapılmalı ve hijyene önem verilmelidir.

EL BAKIMI:

Özellikle eller bu konuda en hassas bölgedir. Kış mevsiminde kuruma ve çatlama sıklıkla görülüyor. Bunun için nemlendirici kremler, lanolin ve glikolik asit içeren kremler tercih edilmelidir.

PEELING:

Ölü derinin ciltten temizlenmesi işlemidir. Alt tabakada bulunan temiz deriyi üst kısma daha sağlıklı ve daha temiz bir şekilde çıkmasını sağlayan maskedir.

TIRNAK BAKIMI:

Kış mevsiminde hassas olan bir başka bölge tırnaklardır. Soğuk havalarda tırnaklar daha hassas ve kırılgan bir yapıda olur. Bunu önlemek için tırnak koruyucu krem ve cilalar kullanmalıdır.

BESLENME DÜZENİ:

Cilt güzelliği için en önemli faktörlerden birisi de beslenme şeklidir. Örneğin; su tüketimi az tüketildiği zaman ciltte sorunlar oluşabilmektedir. Cilt güzelliği için A, C, E vitaminlerini kullanmak gerekir.

ANTI-AGING:

Anti-aging işlemi cildin yenilenmesi işlemidir. Genellikle ileri yaşlarda ihtiyaç duyulan bu işlem uzman bir kişi tarafından yapılması gerekmektedir. Önemli bir etkisi de ilerleyen yaşlarda ortaya çıkan hastalıkları engellemek ve uzun süre genç kalmayı sağlamaktır.

SAÇ BAKIMI:

Saç bakımı önemli bir konudur. Soğuk kış günleri ve çevre kirliliği saçları olumsuz yönde etkileyebilmektedir. Bu tür durumlarda saçlarında özel bakım ve maskelere ihtiyacı vardır.Saçların güçlendiren biotin, çinko ve demir kullanılması gerekir.