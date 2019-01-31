banner255
7 0
Vatandaş her yer bizim anlayışında
Vatandaş her yer bizim anlayışında
28 0
 
Şampiyonluk günü
Şampiyonluk günü
66 0
Dünya yazarının hayat hikayeleri
Dünya yazarının hayat hikayeleri
17 0
30 0
90 0
Asya Kupası’nda Japonya - Katar finali
Asya Kupası’nda Japonya - Katar finali
19 0
banner82

Soğuk havalarda cildi korumanın yolları

banner27

Soğuk hava, kuru hava, kalorifer, yünlü kıyafetler en çok cildimizi etkiliyor. Cilt bakımı denildiğinde akla sadece yüz geliyor, oysa el, ayak ve tırnak olmak üzere tüm deri hücrelerini kapsıyor.

Soğuk havalarda cildi korumanın yolları
banner215

İşte sizler için soğuk havalarda cildi korumanın 10 yolunu araştırdık. 

CİLT TEMİZLİĞİ:

Cildin kuruma sebeplerinden birisi de temizliğe önem verilmemesinden kaynaklanabiliyor. Cilde uygun krem kullanmak gerekiyor. Her krem her cilde uyum sağlamayacağı gibi cilde olumsuz bir etkisi de olabiliyor.

undefined

NEMLENDİRME: Kış mevsiminde en çok şikâyet edilen konu kuru cilt oluyor ve cilt ek nemlendiricilere gereksinim duyuyor. Vazelin, gliserin, üre ve laktik asit içeren ürünler kullanmak fazdalı olabiliyor. Her duş sonrası kullanılması gereken bu nemlendiricilerin oranını, vücudun kuruluk durumuna göre azaltmak ya da çoğaltmak gerekiyor.

undefined

GÜNEŞ IŞINLARINA KARŞI ÖNLEM:

Yazın güneşten özenle koruduğumuz cildimiz, kışında güneş ışınlarına maruz kalabililiyor. Hassas ciltler kış aylarında bile güneş ışınlarından etkilenebiliyor. Bu durumlarda özel güneş kremleri ve losyonlar kullanılmalıdır. Her krem, her cilde uyum sağlamayabiliyor. Bu nedenle, kullanım öncesi bir uzmana başvurarak cilt analizi yaptırmalı ve cildinize uygun bir krem kullanmalısınız.

undefined

AYAK BAKIMI:

Kış mevsiminde; giyilen kalın çoraplar ve çizmeler ile en nefes almayan bölge ayaklardır. Soğuk havalarda, haftada bir gün ayaklara özel kremler ile bakımlar yapılmalı ve hijyene önem verilmelidir. 

undefined

EL BAKIMI:

Özellikle eller bu konuda en hassas bölgedir. Kış mevsiminde kuruma ve çatlama sıklıkla görülüyor. Bunun için nemlendirici kremler, lanolin ve glikolik asit içeren kremler tercih edilmelidir. 

undefined

PEELING:

Ölü derinin ciltten temizlenmesi işlemidir. Alt tabakada bulunan temiz deriyi üst kısma daha sağlıklı ve daha temiz bir şekilde çıkmasını sağlayan maskedir.

undefined 

TIRNAK BAKIMI:

Kış mevsiminde hassas olan bir başka bölge tırnaklardır. Soğuk havalarda tırnaklar daha hassas ve kırılgan bir yapıda olur. Bunu önlemek için tırnak koruyucu krem ve cilalar kullanmalıdır.

undefined

BESLENME DÜZENİ:

Cilt güzelliği için en önemli faktörlerden birisi de beslenme şeklidir. Örneğin; su tüketimi az tüketildiği zaman ciltte sorunlar oluşabilmektedir. Cilt güzelliği için A, C, E vitaminlerini kullanmak gerekir.

undefined 

ANTI-AGING:

Anti-aging işlemi cildin yenilenmesi işlemidir. Genellikle ileri yaşlarda ihtiyaç duyulan bu işlem uzman bir kişi tarafından yapılması gerekmektedir. Önemli bir etkisi de ilerleyen yaşlarda ortaya çıkan hastalıkları engellemek ve uzun süre genç kalmayı sağlamaktır. 

undefined

SAÇ BAKIMI:

Saç bakımı önemli bir konudur. Soğuk kış günleri ve çevre kirliliği saçları olumsuz yönde etkileyebilmektedir. Bu tür durumlarda saçlarında özel bakım ve maskelere ihtiyacı vardır.Saçların güçlendiren biotin, çinko ve demir kullanılması gerekir.

undefined

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.