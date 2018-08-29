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Şiş gözler için 8 basit çözüm

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Sabah kalktığınızda göz kapaklarınızda şişlik hissediyorsanız, bunun bir çok sebebi olabilir.

Şiş gözler için 8 basit çözüm
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Stres, yorgunluk ve halsizlik ya da fazla uyku durumunda oluşabilecek göz şişlikleri için doğal çözüm önerilerini sizler için derledik.

 

Çay Torbaları

Siyah ve yeşil çay torbalarını demledikten sonra 10-15 dakika kadar gözlerinizin üzerinde bekletin. Ardından gözlerinizde bir rahatlama hissiyle birlikte şişliklerinizin de indiğini fark edeceksiniz. 

Çay Torbaları

Sigara Kullanımı

Sigaranın zararlarını bilmeyen yoktur. Sabah uyandığınızda şişmiş gözlerinizin de sorumlusu yine sigara olabilir. Bu durumdan kurtulmak isteyenler için sigara ve alkol gibi zararlı etkileri saptanmış ürünleri kullanmayınız.

Sigara Kullanımı

Patates Halkası

Buzdolabında bekletilmiş patatesi ikiye kesin ve yuvarlak hareketlerle şişkinliğin üzerinde 15 dakika gezdirin.

Patates Halkası

Buz Koyun

Diğer vücut şişliklerine iyi gelmesiyle bilinen buzu göz çevrelerinizde de kullanabilirsiniz. Hızlı ve pratik bir yöntem olan göze boy koyma işlemi, kan dolaşımını hızlandırarak şişlikleri en yakın zamanda geçirir. 

Buz Koyun

 

Yumurta Beyazı

Yumurtanın sarısını ve beyazını ayrıştırın. Ardından beyaz kısmı iyice karıştırarak bir fırça yardımıyla göz altlarınıza sürün. Gözlerinizdeki gerginlik hissinin ardından 5-10 dakika içerisinde şişliklerin de indiğini göreceksiniz.

Yumurta Beyazı

 Yastık Seçimi

Gözlerdeki şişlik oluşumunun en büyük nedenlerinden biri de yastığınızın duruşu olarak nitelendirilebilir. Yüksek yastıkta yatmak göz şişlikleriniz için bir çözüm olabilir.

Yastık Seçimi

 

Bolca Su Tüketin

Su içmeyi bir alışkanlık haline getirin. Bilindiği üzere birçok durumda kurtarıcı görevini üstlenen su, göz şişliklerinin giderilmesine de yardımcı oluyor.

 Bolca Su Tüketin

 

Spor Yapmak

Vücudumuzda biriken toksinler sonucu gözlerde şişlikler meydana gelebiliyor. Bu durumdan kurtulmanın bir başka yoluysa düzenli bir şekilde spor yapmaktır. Vücudunuzdaki biriken ödemleri spor yoluyla dışarıya atabilirsiniz. 

Spor Yapmak

 

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