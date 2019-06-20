Saç uzatma kürleri ve saç maskesi tarifleri

Bir kadının dış görünümünü tamamlayan saçlar, kişiye gençlik ve canlılık katar. Bakımlı ve parlak saçlara sahip olmak hemen hemen her kadının hayalidir. Bazen saçlarımızda değişiklikler yapmak için saçlarımızı boyar ve kesim işlemlerinden geçiririz. Verdiğimiz kararlar belki bizi yanıltabilir. Kısacık kestirdiğimiz saçlarımız bizim yüz tipimize uygun bir saç modeli olmayabilir. Bu durumda da imdadımıza saç uzatma maskeleri yetişir.

İşte hızlı saç uzatmanıza yardımcı olacak saç uzatma kürleri ve tarifleri...

Saçlarımızı uzatmak için kuaförde maliyeti yüksek harcamalar yaparak hem saçlarımızı hem de cebimizi zarara uğratırsınız. Kısa saçları uzatmak için kullanılan kaynaklar, çıtçıt ve postişlerin hepsi geçici kullanıma uygundur. Evde yapacağınız kür ve maske tarifleri ile hayalinizdeki havalı uzun saçlara ulaşmak belki biraz zaman alsa da asla imkansız değildir. Saçlarınızı tıpkı cildiniz gibi bakım ve onarımını sağladığınız takdirde saçlarınızdaki ışıltıyı, hacmi ve dolgunluğu fark edeceksiniz. Evinizde yapabileceğiniz saç uzatma kürleri pratik ve aynı zamanda doğal ürünler içerdiğinden hiç kuşkusuz kullanabileceğiniz ürünlerdir. İşte evde yapabileceğiniz yapımı çok basit saç uzatma kürleri;

LAVANTA KÜRÜ

Malzemeler;

1 tatlı kaşığı taze lavanta (bu sezonun ürünü olması önemlidir)

2-3 bardak sıcak su

Yapılışı;

500-700 ml arasında kaynayan suya lavanta ilave edilir. Ağzı kapalı şekilde kaynamaya bırakılır. Soğuyup süzülen kür duş sonrası saça uygulanır ve ayrıca tekrarında yıkama yapmanıza gerek yok.

SARIMSAK VE TATLI BADEM YAĞI KÜRÜ

Sarımsağın saç dökülmesine çok iyi geldiği hemen hemen herkes tarafından bilinmektedir. Bununla ilgili piyasaya sürülen birçok şampuan ve yağlar bulunmaktır.İşte size doğal sarımsak kürü tarifi…

Malzemeler;

2-3 diş sarımsak

2-3 damla badem yağı

Yapılışı;

Bu karışımı iki saat beklettikten sonra saç diplerinizden uçlarına doğru masaj yaparak yedirin. Bir bone veya streç filmle saçlarınızı sarıp ortalama 1 saat kadar bekletin ve ılık su ile durulayın.

SAÇ UZATAN PATATES MASKESİ TARİFİ

Kürlerin yanı sıra saçların uzamasına yardımcı saç maskeleri de saçın hızlı bir şekilde uzamasına destek olur peki bu maskeler nasıl olur merak ediyorsanız patates maskesi tam size göre.

Malzemeler;

Patates

Tülbent

Yapılışı;

5 adet patatesi rondoda çekin. Kıvamını açmak için biraz su ekleyebilirsiniz. Temiz bir tülbent yardımı ile suyunu çıkarın. Elde edilen patates suyunu saç derinizden başlayarak uçlarına kadar sürün ve 20 dakika beklettikten sonra durulayın.