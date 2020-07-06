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Saç şekillendirici köpükle harika saçlar

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Şekillendirici köpüklerden daha çok verim alabilmen birkaç ipucumuz var!

Saç şekillendirici köpükle harika saçlar

 

Söz konusu düzgün şekilli bukleler veya volüm dolu bir saç modeli olduğunda, şekillendirici köpükler hemen imdadımıza yetişiyorlar. Saç şekillendirme rutinin artık bir parçası haline çoktan geldiyse bile, şekillendirici köpüklerden daha çok verim alabilmen birkaç ipucumuz var! Bunların neler olduğunu merak ediyorsan, ipuçlarına bir göz atmanı tavsiye ederiz.

Hacimli fönler

Saç tipin ne olursa olsun, saçlarına fön çekmeden önce şekillendirici köpük uyguladığında saçlarının nasıl çabucak volüm kazanacağını görebilirsin. İstediğin şekli alması için, saçların ıslakken bir süre kendiliğinden kurumalarını bekle. Sonrasında, saç köpüğünü hafif nemli saçlarına uygulayıp, saçlarını tutamlara ayır ve yuvarlak fön fırçası yardımıyla fön çekmeye başla. Farkı gördüğünde çok şaşıracaksın!

Isı kullanmadan plaj dalgaları

Yumuşak ve ipeksi görünen sahil dalgalı saçlar için, nemli saçlarına şekillendirici köpüğü saçlarına ellerinle aşağıdan yukarıya baskı yaparak uygula ve kendiliğinden kurumaya bırak. Muhteşem bukleler oluşturmanın yanında, bir de saçlarını ısıdan koruyarak zarar görmelerini engellemiş olacaksın!

Elektriklenmeleri önlemek

Hafif düz veya düzgün görünen buklelerin olsun istiyorsan, şekillendirici köpükle saçlarının volümü kaybolmadan elektriklenmelerini önleyebilirsin.

Natürel görünüm

İnce telli saçlara hacim vermenin en kolay ve pratik yollarından biri şekillendirici köpük uygulayıp, saçın kendiliğinden kurumasını sağlamaktır. Hacim veren bir saç köpüğü, saç tellerinin olduğundan daha kalın görünmesini sağlayabilir. Ayrıca fön makinesiyle kurutmadığın için de oldukça doğal bir görünüm ortaya çıkacaktır.

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