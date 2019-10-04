Saç bakımı nasıl yapılmalı?

Saçlar bizim çekici ve bakımlı görünmemiz için en önemli unsurlardan biridir. Saçların yıpranmış ve sönük bir görünümde olması dış görünüşümüzü büyük ölçüde olumsuz etkiler. Parlak ve gür saçlara sahip olmak için bir takım unsurlara dikkat ederek saçlarınızın kırılmadan ve yıpranmadan doğal ışıltısını geri kazandırabilirsiniz.

Saç düzleştiricileri, maşaları ve fön işlemleri saçların nemini kaybetmesine zamanla kuru ve cansız bir hal almasına sebep olabilir. Saçlarımızı doğal haliyle kullanmak genelde salaş bir görünüm yaratabilir. Bu nedenle bir takım işlemlere maruz bırakmak zorunda kalabiliyoruz. Saçlarımıza hem bu işlemleri uygularken aynı zamanda nasıl sağlıkla uzatabiliriz diyorsanız bu sorunun üstesinden gelmeniz oldukça kolay olacaktır. Öyleyse saçların sağlıklı ve dolgun olması için yapacağınız saç bakımı nasıl olmalı? İşte birkaç adımda daha sağlıklı saçlara kavuşmanın sırları..

SAÇ BAKIMI NASIL YAPILMALI?

1. DOĞAL YAĞLARDAN FAYDALANIN

Kış mevsiminde havanın verdiği olumsuzluklara karşı saçlarınıza mutlaka düzenli saç maskesi yapabilirsiniz. Yaz aylarında ise güneşin olumsuz etkileri, deniz, ve havuzun klorlu suyu saçların nemini kaybetmesine, saçın cansız ve bakımsız bir görünüm kazanmasına sebep olabilir. Saçları güneşin zararlı ışınlarına karşı korumalı denize ve havuza girmeden önce mutlaka zeytinyağı veya doğal yağlarla saçların yıpranması önlenmelidir.

2. SAÇ KREMİNİ DOĞRU YÖNTEMLE KULLANIN

Kullandığımız saç kremleri saçların yumuşacık olmasını sağlarken saçların birbirine dolanmasını büyük ölçüde engeller. Duş sırasında saçların sadece uç kısımlarına saç kremini uygulamak saç diplerin daha kabarık uçlarının ise daha düzgün bir görünüm kazanmasını sağlar. Bu nedenle sadece saç uçlarına sürmek yerine saç diplerinize sürmeden hafif tepeden saç kremini eşit dağıtmak saçların daha orantılı bir biçimde şekil almasını sağlayacak.

3.SIK SIK YIKAMAYIN

Sürekli yıkanan saçlar doğal nemini kaybeder. Saç dibindeki doğal yağ saçların sağlıklı bir şekilde uzamasına sebep olur. Saçların bu yağdan mahrum olmaması adına saçları sık sık yıkamaktan kaçınmalıyız.

4. SAÇLARINIZI TARARKEN DİKKATLİ OLUN

Saçları mümkünse kuru iken taramamaya özen gösterin. Eğer tarayacaksanız mutlaka geniş aralıklı taraklarla taramanızda fayda vardır çünkü saç fırçaları ve sık dişli taraklar saçların kırılmasına sebep olur.

5.SAÇLARINIZIN HAVA ALMASINA İZİN VERİN

Eğer saçlarınızı sürekli aynı modelde topluyorsanız zamanla saçlarınızda kırılmalar meydana gelecektir. Saç modelinizi değiştirmek hatta saçlarınızı açık bırakıp hava almasını sağlamakta saçın sağlıklı bir biçimde uzamasına yardımcı olacaktır.

6. SAÇLARINIZA DÜZENLİ MASKE UYGULAYIN

İster mutfağınızdan eksik etmediğiniz malzemelerden ister tükettiğiniz şifalı sebzelerden saçlarınıza mükemmel maskeler yapabilirsiniz. Zeytinyağı ve yumurta maskesi, turp suyu maskesi, kil maskesi saçlarınızın yeniden canlanması ve bakımlı bir görünüm kazanmasına yardımcı olacaktır.