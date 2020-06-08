Çorbalarda ve salatalarda görmeye alıştığımız nane artık cilt sağlığımız açısından olumlu etkileri ile maske ve peelingler de kullanılıyor. Cilde uygulandığında ışıl ışıl, temiz ve parlak bir cilt görünümü oluşturuyor. Peki, cildi yenileyen nane maskesi nasıl yapılır?

Nanenin cilde faydaları…

Nane ballıbabagiler familyasının mentha cinsisini oluşturan ve dünyanın birçok yerinde yetişen bir bitkidir. Lezzeti ve mükemmel kokusu ile herkes tarafından tüketilen nane ayrıca sunduğu mükemmel cilt bakım yararları sayesinde kozmetik ürünlerde de yaygın bir bileşendir. Genellikle temizleyiciler, nemlendiriciler, dudak balsamları, saç kremleri ve şampuanlarda bulunur. Bu ürünler genellikle cildinizde “serinletme etkisi” olduğunu iddia eder ancak, nane cilt bakımı söz konusu olduğunda sayısız faydalar sunar. Peki nanenin cilde faydaları nelerdir? Cildin yenilenmesini sağlayan nane maskesi nasıl yapılır? İşte merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde…

NANENİN CİLDE FAYDALARI

CİLDİNİZİ AYDINLATIR

Nane cildinizde yatıştırıcı ve ferahlatıcı etkiye sahiptir. Cildinizdeki lekelerin giderilmesine yardımcı olur. Her uygulamanın ardından cildinizin parlak ve yenilenmiş olmasını sağlar.

CİLDİNİZİ GENÇLEŞTİRİR

Nane kan dolaşımını hızlandırabilir ve cildinizin iyi beslenmesini sağlar. Cildinizi gençleştirir ve sağlıklı görünmesine yardımcı olur. Aynı zaman da antioksidan bakımından zengindir.

GÖZENEKLERİ SIKILAŞTIRIR

Kir ve yağ gözeneklere yerleşip tıkandığında siyah noktalar oluşur. Nane gözenekleri temizler ve sıkılaştırır. Ayrıca siyah noktaları tekrarlanmasını önler.

GÖZ ALTI KOYU HALKALARI AZALTIR

Göz altı halkaları birçok nedenden dolayı meydana gelebilir. Nane antioksidan içeriği ile azaltabilir ve oluşumlarını engeller. Göz altındaki cilt hassastır ve hasar oluşumuna açıktır antioksidanlar serbest radikalleri nötralize ederek hasara neden olmaz.

CİLDİ YENİLEYEN NANE MASKESİ

GEREKLİ MALZEMELER

Yarım demet nane

1 yemek kaşığı doğal yoğurt

1 çay kaşığı limon suyu

1 tane salatalık

NASIL HAZIRLANIR?

Doğranmış nane, yoğurt, limon suyunu bir kabın içerisinde karıştırın. Salatalıkları doğrayın ve robottan geçirdikten sonra elde ettiğiniz püre kıvamındaki karışımı cildinize sürün. Dilerseniz maskenizi sürdükten sonra salatalığı dilimler halinde yüzünüzde ve göz çevresinde bekletebilirsiniz. 15 dakika bekleyin ve yıkayın. Haftada 2 kere uygulayarak daha iyi sonuçlar elde edin.