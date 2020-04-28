Bakım yapmak oldukça maliyetli olabilir. Ancak bu maliyeti düşürecek taktikler de bulunuyor.

Cilt bakımı ya da güzellik ürünleri zaman zaman oldukça maliyetli olabiliyor. Bunun yanı sıra cildinize çok fazla kimyasal ürün sürmek istemeyebilirsiniz. Yakın zamanda yapılan bir araştırma kadınların yaşamları boyunca güzellik ürünleri ve hizmetlerine yaklaşık olarak yüz binlerce lira harcadığını erkeklerde ise bu rakamın çok daha düşük olduğunu belirledi. Ancak mutfağımızda bulunan malzemelerle de güzelliğimize güzellik katmamız mümkün. İşte yalnızca mutfağınızdaki malzemelerle hazırlayabileceğiniz 10 güzellik ürünü.

1. Diş beyazlatıcı



Ağız bakımı ve diş sağlığı son derece önemli. Herkes beyaz dişlere sahip olmak istiyor. Ancak son yıllarda trend olan diş beyazlatma yöntemleri yerine tercih edebileceğiniz doğal yöntemler de bulunuyor. Bunlardan biri karbonat. Karbonat diş beyazlatma üzerinde kanıtlanmış bir etkiye sahip. İşte evde kendini macununuzu hazırlamak için bir tarif;

Malzemeler:

– 1 çorba kaşığı karbonat

– Su

Bir macun elde etmek için sadece karbonat ve suyu karıştırın. Sonra karışımı dişlerinize uygulayın. 1-2 dakika bekletin ve yıkayın. Daha beyaz dişler elde etmek için bunu her gün tekrarlamanız gerekecek.

2. Siyah nokta maskesi



karbonat diş beyazlatma da olduğu kadar, cildi ölü derilerden arındırmada ve siyah noktaları yok etmede de etkili. İşte karbonatla hazırlayacağınız yüz maskesi tarifi;

Malzemeler:

– 1 çorba kaşığı karbonat

– Su

Hamur benzeri bir kıvam elde edene kadar malzemeleri karıştırın. Burnunuza uygulayın ve tamamen kurumasını bekleyin. 10-15 dakika beklettikten sonra maskeyi yıkayarak çıkarın.

3. Ev yapımı ağda



Şeker, vücudunuzdaki istenmeyen tüylerden kurtulmanın harika bir yolu. Bunu evde yapmak ise çok kolay. Eskiden ağdalar hep böyle yapılıyordu. İşte tarif;

Malzemeler;

– 2.5 su bardağı pudra şekeri

– 1/2 su bardağı limon suyu

– 2 su bardağı su

Tüm malzemeleri karıştırın ve karışım altın bir renk ve macun kıvamı alana kadar 8-10 dakika pişirin. Ardından soğumaya bırakın, karışım yapışkan bir forma gelecektir. Buzdolabında saklayın ve kullanmaya hazır olduğunuzda alın. Parmak uçlarınızı kullanarak macunu tüylü bölgeye sürün ve ardından tüylerin çıkış yönüne doğru yumuşak bir şekilde çekin.

4. Ev yapımı dudak kremi



Dudaklar özellikle kış aylarında çatlamaya meyilli. Evde kendi dudak kreminizi yapabilirsiniz. Bunun için ihtiyacınız olanlar ise;

– 2 çay kaşığı ahududu jelatin karışımı (yenilebilir jelatin)

– 2 yemek kaşığı hindistan cevizi yağı

– 3-4 damla limon esansı yağı

Hindistan cevizi yağını mikrodalgada 20 saniye ısıtın, ardından ahududu jelatin karışımını ekleyin ve karıştırın. Jelatin eriyene kadar tekrar mikrodalgaya koyun, ardından limon esansı yağını ekleyin ve karıştırın. Dudak kremi kabına dökün ve katılaşana kadar buzdolabında saklayın.

5. Ev yapımı nemlendirici



Yüz maskesi yapmak için evde kullanabileceğiniz pek çok malzeme bulunuyor. Biz ise bu tarifte salatalığı tercih etti. Salatalık antoksidan özelliğine sahiptir ve cildi arındırır. Taze nane aroması ile birlikte, kullanıldığında ise harika bir nemlendirici görevi görür.

Malzemeler:

– 1/4 salatalık, soyulmamış

– 3/4 bardak beyaz şeker

– 2 yemek kaşığı hindistan cevizi yağı

– 8-10 damla nane esansı yağı

Salatalığı püre haline getirin, şeker ve hindistan cevizi yağını ekleyin ve karıştırın. Ardından nane yağı ekleyin, karışımı bir kapta saklayın ve buzdolabına koyun.

6. Yağlı saçlar için kuru şampuan



Yağlı saçlarınızı şampuanla çok sık yıkamak yerine, bu doğal yöntemi deneyebilirsiniz.

Malzemeler:

– 2 buçuk yemek kaşığı mısır nişastası

– 3-4 damla esans (lavanta veya gül)

Sadece malzemeleri karıştırın ve saçlarınıza yumuşak bir şekilde dökün. 5 dakika bekletin ve fazla tozu bir fırça ile temizleyin. Mısır nişastası; yağı ve kiri emer ve saçınızı temiz ve taze bırakır.

7. Doğal cilt toniği



Aloe veranın faydaları saymakla bitmiyor. Özellikle cilt bakım ürünlerinde aloe vera sıklıkla kullanılıyor. Aloe veralı tarifleri evde kendiniz de yapmanız mümkün. Bunun dışında aloe vera bitkisinin yaprağından elde edeceğiniz jeli cildinize direkt olarak tonikmiş gibi uygulayabilirsiniz. Jelle cildinize masaj yapın ve 15 dakika bekletin, daha sonra ılık suyla yıkayın. Cildinizi nasıl nemlendirdiğini, temizlediğini ve canlandırdığını göreceksiniz.

8. Doğal makyaj temizleyici



Makyajınızı çıkarmanız için gereken tek şey hindistan cevizi yağı! Sadece yüzünüze nazikçe uygulayın ve durulamadan önce 10 dakika bekletin. Bu cildinizi hem nemlendirir hem de temizler.

9. Ev yapımı parfüm



Neden kendi doğal parfümünüzü evde yapmaya çalışmıyorsunuz? Özellikle bu kadar basit ve sadece birkaç dakika sürecekken. İşte ihtiyacınız olanlar;

– 10-12 damla esans yağı(gül, lavanta, vb.)

– Taşıyıcı yağ (jojoba, badem)

– Silindir bir şişe

Sadece tüm malzemeleri karıştırın ve karışımı bir sprey şişesine koyun. Uzun süre kalıcı bir kokuya ihtiyacınız olduğunda kullanın.

10. Doğal kirpik ve kaş serumu



Sahte kirpiklerin ve maskaraların yerini alabilecek doğal bir ürün var; Hint yağı. Hint yağının faydaları da tıpkı aloe vera gibi saymakla bitmiyor. hint yağı, saç uzamasını etkileyen bir yağ. Kirpiklerinize ve kaşlarınıza düzenli olarak uygularsanız, diğer kozmetik ürünler olmadan da daha dolgun görünmelerini sağlar.