Müşterilerine yeni sezon saç ve makyaj trendlerini sunuyor

Dream Hair Bay ve Bayan Güzellik Salonu Yenikent’teki modern yeriyle yeni sezon saç ve makyaj trendleriyle müşterilerine en iyi ve en güzel sunmaya devam ediyor

Ülkemizin güzellik alanında önde gelen isimlerinden Gülen Tüfekçi’nin sahibi olduğu Dream Hair Bay ve Bayan Güzellik Salonu Yenikent’teki modern yeriyle yeni sezon saç ve makyaj trendleriyle Lefkoşa ve bölge halkının hizmet vermeye devam ediyor.

Güzellik ve bakım alanında 5 yıllık bir tecrübesi olan Dream Hair Güzellik Salonu müşterilerin kendini evinde hissettiren mekanıyla, önce müşteri memnuniyeti diyen, modayı yakından takip eden, gülen yüzlü ve disiplinli personelleriyle başta Lefkoşa olmak üzere birçok bölgede vatandaşımıza hizmete vermekte.

Dream Hair Güzellik Salonu direktörü Gülen Tüfekçi, günümüzün ekonomik koşullarına göre uygun fiyatlar sunduklarını belirterek “Kaliteli ürünleri, kaliteli hizmetlerimizle uygun fiyata, kadın ve erkek müşterilerimize hizmet sunuyoruz” dedi.

Çalışanların güler yüzlü ve her zaman müşteri odaklı çalıştığına vurgu yapan Tüfekçi, bu doğrultuda da yeni trendleri müşterilerine sunmaya gayret ettiklerini sözlerine ekledi.

Yılların tecrübesi ve kendini geliştiren elemanlarıyla her zaman başta kadınlar olmak üzere erkeklere de saç ve bakım yapan Dream Hair Güzellik Salonu geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği bir etkinlikle yeni sezonun saç ve makyaj trendlerini de tanıttı.