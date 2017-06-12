​Maskara fırçası nasıl olmalı?

​Doğru maskara fırçası hangisi? Makyajın en önemli tamamlayıcısı maskaralar. Doğru bir maskara tercihi ile makyajınızı kusursuz bir biçimde tamamlayabilirsiniz. Peki ama hangisi doğru maskara?

Kısa Kirpikler

Kısa kirpiklere sahip olanlar kirpiklerini daha uzun göstermek için plastik veya kıl fırçalı düz maskaraları tercih etmelidirler. Böylece kirpikler üzerinde daha kontrollü bir uygulama yapabilir, kirpiklerinizin tamamını boyayarak daha uzun kirpikler elde edebilirsiniz.

Düz Kirpikler

Kirpikleriniz diken gibi düz duruyorsa biraz kıvrım pek de fena fikir sayılmaz. Kirpiklerinizin daha kıvrımlı olması için yay biçiminde olan kıvrık maskaraları tercih edebilirsiniz. Böylece kirpikleriniz daha kıvrık ve buğulu görünür.

Uzun Kirpikler

Eğer uzun kirpiklere sahipseniz her türlü maskarayı rahatlıkla kullanabilirsiniz ama kıl fırçalı maskaralardan uzak durmanızda fayda var zira arşa değen kirpikler sandığınız kadar çekici görünmeyebilir. Mümkünse orta kalınlıkta plastik uçlu maskaraları kullanabilirsiniz.

Seyrek Kirpikler

Eğer kirpikleriniz seyrekse dolgun bir görünüm elde etmek için kullanmanız gereken maskara olgun kıllı ve kalın uçlu olanlardır. Maskara fırçasının kalınlığı dolgunlaştırma etkisiyle doğru orantılı olarak artar. Makyajınızı tamamlamak için en kalın maskara fırçalarını kullanmanızı öneririz.

Düşük Kirpikler

Düşük kirpikleriniz varsa gözleriniz ve bakışlarınız da düşük ve yorgun görünür. Bu nedenle kirpiklerinizi kaldırmak için farklı uzunlukları bir arada bulunduran kıvrımlı maskaraları kullanabilirsiniz. Böylece daha canlı ve çarpıcı bakışlara sahip olacaksınız.