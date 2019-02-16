Makyaj efsaneleri

Son iki senedir veya son iki haftadır makyaj yapıyor olsanız da her zaman öğrenebileceğiniz yeni numaralar vardır. Fakat daha önemlisi, artık unutmanız gereken hatalar da vardır.

Dumanlı göz makyajı herkese uygun değildir.

Lujan, temel olarak kaş kemiklerine ve far bölgesine kapatıcı veya fondöten öneriyor. Sonrasında tercih ettiğiniz renkteki eyeliner ile dumanlama işlemini yapabilirsiniz.

Kirpiklerinizden ince ve sıkı çizgilerle başlayın. Daha sonra dışarıya doğru istediğiniz etkide gölgelendirmeyi yapın. Siyah renk seçmek yerine kahvemsi renkleri de deneyin. Sizin için çok daha zarif bir alternatif olabilir.

Cildinize uygun mükemmel bir fondöten mutlaka vardır

Bunu söylemek çok acı fakat bu imkansız. Çünkü hava şartları, güneşe maruz kalma ve hormonlar gibi etkenler cildinizin tonunu çok çeşitli hale getirir. Profesyonel makyaj yapan kişiler bu yüzden bir kişi üzerinde birden fazla fondöten kullanırlar.

İki tonda fondöten kullandığınızda cildinizdeki farklı renkleri rahatlıkla giderebilirsiniz. Bu yüzden biri koyu biri açık tonda olmak üzere en az iki fondöten kullanmalısınız. Seçiminize göre ikisini karıştırabilirsiniz.

Fondöten alırken rengini bilekte denemek

Fondöten alırken denenebilecek en iyi yerin uygulanılacak yer olduğunu söylüyor Lujan. Eğer bileğinizi kaldırıp aynada yüzünüzle karşılaştırırsanız bileğinizin çok daha açık bir tonda olacağını farkedersiniz. Bunun yerine baktığınız fondöteni çene hattınızda deneyin. Ve eğer denemeniz gereken çok fazla renk varsa telaşlanmayın.

Makyaj cilde zarar veriyor

En sevdiğiniz ürünlere karşı cildiniz kötü tepkiler verebilir ancak genelde asıl suç, hijyen eksikliği ve kirli ürünlerde oluyor. Lujan mutlaka, her zaman makyaj temizleyicisi kullanılmasını söylüyor. Bunun yanında temizleyici ürünler her zaman cildinize tam işlemeyebilir. Bu yüzden daha dikkatli bir şekilde temizlemelisiniz.

Fırçalarınızı düzenli olarak temizlediğinize emin olun. Ayrıca pudranızı kullanmadan önce üst kısmını bir havlu ile silmeniz de öneriliyor.

Makyajda pudra kullanmak şarttır

Dış görünüşünüzü parlak tutmak istiyor olabilirsiniz fakat yüzünüzün tümüne pudra sürmemelisiniz. Bunu yaptığınızda kemik yapınız daha belirsiz gözükür ve fondötenin parlaklığı işe yaramaz. Fondöteni daha çok T bölgesi ve yanak üstü gibi etkili noktalarda kullanmanız öneriliyor.

Lujan makyaj tamamlandıktan sonra bu bölgelere sabitleyici sprey sıkılmasını da öneriyor. Böylece daha parlak bir katman oluşuyor.

Makyaj yapmadan önce her sabah göz kremi kullanmalısınız

Kırışıklığı azaltmak için bu kremleri kullanabilirsiniz ancak bu tür besleyici tedaviler göz makyajınızda problemler çıkarabilir. Bu yüzden göz kremlerini bunun yerine geceleri sürmeyi tercih edin.

Yaptığınız makyajı gün boyunca kullanacaksanız gözleriniz altı daha kuru olmalıdır. Eğer gözleriniz altı sürekli kuruyorsa kremli kapatıcı gibi ürünler tercih edin.

Yağlı cilde sahip kadınlar günlük bakımlarında nemlendiriciden uzak durmalıdır

Bu tamamen yanlıştır. Hatta bu efsaneye inanıyorsanız, cildinizin daha fazla yağ salgılamasına katkıda bulunuyorsunuz demektir. Deri, kuruluğa tepki olarak yağ üretmektedir. Arındırıcılar, cildinizdeki doğal yağı temizlerler ve siz sonrasında yeteri kadar nemlendirmezseniz cildiniz buna daha fazla yağ üreterek tepki verecektir.

Cildinizi hafif nemli tutarak bundan kaçının. Lujan bu konuda hiyalüronik asit içeren ürünlerin kullanılmasını tavsiye ediyor. Bu asit su bazlı olduğundan cildinizi nemlendirerek daha yumuşak, sağlıklı ve daha az yağlı tutacaktır.

Olgun cilde sahip kadınlar parlatıcı kullanmamalıdır

Güzellik uzmanı Lujan, parlatıcıların yaşlanan ciltteki kırışıkları ortaya çıkarttıklarını kabul ediyor. Yine de makyajınızda daha parlak bir formül kullanabilirsiniz. Örneğin cildinizi parlak gösterebilecek rahatlatıcı ve yumuşatıcı kremler veya sıvıları düşünebilirsiniz.

Yaşınızın kaç olduğu fark etmeksizin, bu konuda en önemli nokta stratejik olmaktır. Kaş kemiğiniz, elmacık kemiğinizin üstü ve burun kemiğiniz gibi yüksek noktaları seçmeniz öneriliyor.

Kapatıcının cilt tonundan daha açık renkte olması

Daha açık olması daha parlak olması ile aynı şey değildir. Çok açık tonlar göz altınızda gri gölge oluşmasına yol açabilir. Solgun tonlar yerine doğru renkleri seçmelisiniz. Ten renginize en yakın ama daha sıcak renkler seçin.

Daha fazla alabilmek için rimel fırçasını pompalamak

Eğer bunu yapıyorsanız artık bırakmalısınız. Evet, fazladan oksijen ürünün birikmesini sağlayarak fırçaya daha fazla ürün almanıza yardımcı olabilir ancak uzun vadede, kötü sonuçlanacaktır. Bu hareket rimelinizin kullanma süresini azaltıp ürünü daha çabuk kurutacaktır.