Kurumuş cilde özel ev yapımı maskeler

Kış aylarında çoğumuzun ciltleri soğuk havalar, ya da genel olarak hava değişimi sebebiyle kurur ve çatlar. Nemlendirici kullanmaya özen göstersek bile bazen yetersiz kaldığı da bir gerçek! E hal böyle olunca maske yapmak istiyoruz, ama bazı maskeler çok pahalı!

Biz de düşündük taşındık ve dedik ki neden cildimize süper iyi gelecek maskeleri evde kendimiz yapmıyoruz? Cildinizi nemlendirecek, sıkılaştıracak, gençleştirecek, gözeneklerinizi temizleyecek birbirinden farklı 7 maske tarifi bulduk. Cildinizin neye ihtiyacı varsa deneyip bize yorum yaparsanız çok seviniriz, ya da siz evde ne gibi maskeler yapıyorsunuz bizlerle paylaşabilirsiniz!

1. Yoğurt-Bal-Yulaf ezmesi maskesi

Yoğurt-Bal-Yulaf ezmesi yüz maskesi, cildi parlak ve nemli bırakan, denenmiş ve test edilmiş bir güzellik bakımıdır. Yoğurt doğal bir temizleyici ve nemlendiricidir. Cilde uygulandığında, cildi daha net ortaya çıkarmak için ölü hücreleri nazikçe aşağı doğru kaydırır. Bal doğal bir nemlendiricidir, suyu havadan cilde çeker ve bu nemi muhafaza etme yeteneğine sahiptir. Yulaf ezmesi, kuru ve tahriş olmuş cildi rahatlatmak için mükemmeldir. Yulafın temizleyici ve peeling özelliği kuru ve hassas ciltlerde kullanıma uygundur. Bu maskeyi evde yapmak için ihtiyacınız olan malzemeler ise şu şekilde; 1 yemek kaşığı yoğurt, 1 yemek kaşığı bal, 1 yemek kaşığı yulaf ezmesi. Öncelikle blenderda yulaflar toz olana kadar çekin ve daha sonra yoğurtla balı ekleyin. Maskenizin hafif macunumsu bir kıvamı olması gerekiyor, bu kıvamı elde ettikten sonra yüzünüze uygulayın ve 20 dakika sonra yıkayın. Sadece 20 dakikada ölü deriden kurtulup ışıldayan bir cilt etmek işte bu kadar kolay!

2. Kahve maskesi

Kahve maskesi cildi gençleştirmenin en kolay yollarından biridir! Hem cildinizi nemlendirir hem de şişliklerinizi azaltır. Kahve maskesinin en güzel yanı, tüm cilt tiplerine uygun olmasıdır. Siz cildinizin neye ihtiyacı olduğunu düşünürek bu maskeye malzemeler ekleyebilir ve çıkarabilirsiniz. Kuru ciltler için kahve maskesine eklenebilecek en güzel malzemeler bal ve süttür. Bu maskeye isterseniz kakao da ekleyebilirsiniz, çünkü kakaonun içerisindeki antioksidanlar cildinizin onarılmasına yardımcı olur. İhtiyacınız olan malzemeler 1 yemek kaşığı kahve, 1 yemek kaşığı kakao, 1 yemek kaşığı bal ve biraz da süt. Bütün malzemeleri bir kapta karıştırın, yüzünüze uygulayın ve 20 dakika bekletip yıkayın.

3. Avokado maskesi

Avokadonun içerisinde kuru cildi besleyen ve nemlendiren sağlıklı yağlar bolca vardır. Avokadolu bir yüz maskesi yapmak için ihtiyacınız olan malzemeler; Yarım avokado, 1 yemek kaşığı yoğurt, 1 yemek kaşığı bal. Avokadoyu çatalla ezin ve içerisine yoğurtla balı ekleyin. 20 dakika yüzünüzde tuttuktan sonra yıkayın ve biraz da nemlendirici sürün. Ta daa! Yumuşacık ve pürüzsüz bir cildiniz olacak.

4. Muzlu, yoğurtlu maske

Muz, cildin ihtiyacı olan çoğu vitamin ve mineraller bakımından zengindir. Bu derinlemesine besleyici maske cilt dokusunu güçlendirir ve aynı zamanda yaşlanma karşıtı faydaları da vardır! Güzel, ışıltılı bir cilt ortaya çıkarmak için bu maskeyi kullanın! Malzemeler; Yarım muz, 1 yemek kaşığı yoğurt, 1 yemek kaşığı bal. Muzu çatalla iyice ezdikten sonra içerisine bal ve yoğurdu ekleyerek pürüzsüz bir karışım elde edin. Yüzünüze sürdükten 20 dakika sonra yıkayın. Bu maske biraz sağa sola bulaşabilir, o yüzden yanınızda bir peçete bulundurmak isteyebilirsiniz!

5. Yumurtalı, ballı maske

Yumurta, evde yapabileceğiniz maskelere ekleyebileceğiniz en büyülü malzemelerden biri olabilir. Yumurta akının gözenekleri temizleyerek cildi sıkılaştırma etkisi vardır. Yumurta sarısı ise cildi derinlemesine nemlendirir. Yani yumurta sarısı kuru ciltler için birebirdir! Donuk cildinizi canlandırmak için gerekli olan proteinlere ve yağlarak sahiptir. İhtiyacınız olan malzemeler şu şekilde; 1 yumurta ve 1 yemek kaşığı bal. Yumurta akıyla balı karıştırın ve yüzünüze sürün. 20 dakika sonra yıkayın!

6. Ballı, sütlü maske

Kış aylarında rahatlıkla kullanabileceğiniz başka bir nemlendirici maske daha. Bu maskeyi yapmak için süt tozu veya süt kullanabilirsiniz. Süt tozu kullanmak, uygularken daha kolay uygulanmasını sağlıyor. Malzemeler; 1 yemek kaşığı süt tozu ve 1 yemek kaşığı bal. Süt yerine süt tozu kullanırsanız biraz su eklemeniz gerekiyor. Bunu unutmayın. Hafif macunumsu bir kıvama gelince içerisine balı ekleyin ve iyice karıştırın. 20 dakika boyunca yüzünüzde tutun ve yıkayın.

7. Zeytinyağlı maske

Bu maskenin gerçekten de ultra nemlendirme özelliği var! Çok kuru ve lekeli ciltler için birebir. Zeytinyağı, derinin derinliklerine nüfuz etme ve içeriden nemlendirme yeteneğine sahiptir. Yaşlanma karşıtı özelliklerinden dolayı yaşlanan ciltlerde kullanım için mükemmeldir. Antioksidan bakımından zengin bal ile birleştirildiğinde, zeytinyağı ciltte harikalar yaratabilen zengin bir yüz maskesi oluşturur. Malzemeler; 1 yemek kaşığı zeytinyağı ve 1 yemek kaşığı bal. İkisini karıştırın ve 20 dakika yüzünüzde bekletin. Ilık suyla yıkayın!