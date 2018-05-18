banner107
34 0
Değirmenlik için sürpriz aday
Değirmenlik için sürpriz aday
125 0
Lefke mezarlık bölgesinde 3 bin kök hintkeneviri bulundu
Lefke mezarlık bölgesinde 3 bin kök hintkeneviri bulundu
280 0
"Sağlık merkezlerini güçlendirmek için çalışacağız"
8 0
Süpersin Halk Evi
Süpersin Halk Evi
330 0
Mağusa ligde kaldı
Mağusa ligde kaldı
257 0
Kalkınma Bankası'na yeni müdür atandı
Kalkınma Bankası'na yeni müdür atandı
214 0
Girne’ye genç ve dinamik bir aday
Girne’ye genç ve dinamik bir aday
55 0
banner82
banner147

Kontüre hayır kapatıcıya evet!

banner27

Doğallık trendi ön plana çıktıkça, suni görüntüler oluşturan kontür gibi uygulamalar da rafa kalkıyor. Kapatıcılar ise olmazsa olmazlar arasına katılıyor. İşte 2018 yazına dair diğer ipuçları…

Kontüre hayır kapatıcıya evet!
banner137

Bu yaz göz makyajında canlı renkler hakim olacak. Sıcak havanın enerjisini yansıtan renklerdeki farlar tüm ortamlarda varlığını hissettirecek.

far

Makyaj yaparken ağırlığı dudaklarına vermek isteyenlerse, 2018'in trendi kırmızı ve turuncu arasında kalan tonlardaki rujları tercih edebilir.

Yazın bir diğer ön plana çıkacak uygulaması ise eye liner sürme ustalığı gerektiren kedi gözü makyajı

Farklı tonlardaki nüde ürünleri aynı anda yüze uygulamak da sık sık karşılaşacağımız bir diğer uygulama.

Bu yaz fondöten ve kontür kullanmak demode, aydınlatıcı ve kapatıcı uygulamak ise moda!

kedi-gozu

Doğallık trendinden yola çıkarak fondötensiz makyaj yapmak isteyenler nemlendirici, transparan pudra ve kapatıcı ile pürüzsüz bir cilde sahip olabilirler.

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.