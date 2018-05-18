Kontüre hayır kapatıcıya evet!

Doğallık trendi ön plana çıktıkça, suni görüntüler oluşturan kontür gibi uygulamalar da rafa kalkıyor. Kapatıcılar ise olmazsa olmazlar arasına katılıyor. İşte 2018 yazına dair diğer ipuçları…

Bu yaz göz makyajında canlı renkler hakim olacak. Sıcak havanın enerjisini yansıtan renklerdeki farlar tüm ortamlarda varlığını hissettirecek.

Makyaj yaparken ağırlığı dudaklarına vermek isteyenlerse, 2018'in trendi kırmızı ve turuncu arasında kalan tonlardaki rujları tercih edebilir.

Yazın bir diğer ön plana çıkacak uygulaması ise eye liner sürme ustalığı gerektiren kedi gözü makyajı

Farklı tonlardaki nüde ürünleri aynı anda yüze uygulamak da sık sık karşılaşacağımız bir diğer uygulama.

Bu yaz fondöten ve kontür kullanmak demode, aydınlatıcı ve kapatıcı uygulamak ise moda!

Doğallık trendinden yola çıkarak fondötensiz makyaj yapmak isteyenler nemlendirici, transparan pudra ve kapatıcı ile pürüzsüz bir cilde sahip olabilirler.