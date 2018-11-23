Keratin Bakımı Hakkında 9 Önemli Bilgi

Hava kirliliği, saç şekillendiriciler, saç boyaları derken her geçen gün saçlarımız daha da yıpranır. Yalnızca saçlarımız da değil tırnaklarımız da birçok sebeple yıpranır. Saçlarımızın ve tırnaklarımızın bu kadar yıpranmasının asıl sebebi ise onları oluşturan keratin isimli proteinin eksilmesi.

Kuaför dükkanlarının tabelalarında ışıklı yazılarla okuduğumuz ‘keratin bakımı’ tam da bu eksikliği gidermek için bulunur. Özellikle kadınların mutlaka karşılaştığı keratin bakımı tahmin edildiğinden çok daha büyük bir önem taşır. Yapılan bakımdan hızlıca alınan verim keratine olan ilgiyi her geçen gün daha da arttırdığı görülüyor. Biz de sizler için keratin bakımı hakkındaki önemli ayrıntıları aşağıdaki yazıda derledik. Okumak için sayfayı aşağıya kaydırabilirsiniz.

1. Keratin saçınızı, cildinizin dışındaki dokuyu ve tırnaklarınızı oluşturan önemli bir proteindir



Keratin yırtılma, çizilme gibi durumlara karşı koruyucu işlevi gören bir protein türüdür. Bu sebeple keratin bakımı saçın kopması ve incelmesi gibi durumlarda uygulanması gereken bakımdır. Keratin, aynı zamanda iç organlarda ve salgı bezlerinde de bulunabilir.

2. Keratin bakımı saçlarda canlılık parlaklık ve en önemlisi onarım işleviyle etkisini gösterir



Keratin bakımını keratin içeren saç bakım ürünlerinden ayıran en önemli şeylerden biri onarım işlevi görmesidir. Keratin bakımı incelmiş saçları kalınlaştırır, kırılmış saç tellerini onarırken beraberinde canlılık ve parlaklık sağlar. Keratin içeren şampuan ve saç kremleri ise sadece saçın güçlü yapısını korur, saçların canlı ve parlak görünmesini sağlar.

3. İncelmiş saç tellerinin kalınlaşmasını ve pürüzsüz bir hal almasını sağlar



Her saç telinde belli miktarda keratin bulunur. Saçın doğal yapısını korumaya yardımcı olan keratin aynı zamanda saçın canlı görünmesini de sağlar. Keratin seviyesi normalin altına düştüğünde, ısı işlemlerinin de etkisiyle saç telleri incelmeye ve kopmaya başlar. Takviye yapıldığında ise saç kalınlaşır ve pürüzsüz görünmeye başlar çünkü keratin maddesi saç telindeki pulcukları kaplayarak saç telini korur ve çevresel etkenlere karşı korur.

4. Keratin bakımını uyguladıktan sonra kalıcı olması için sülfatsız ve köpüksüz saç bakım ürünleri kullanılmalıdır



Saça keratin yüklemesi yapıldıktan sonra saçlarınız kusursuz görünüyor olsa da içten içe yıpranmalar yaşıyor olabilir. Özellikle kuru, yıpranmış ve boyadan dolayı zarar görmüş bir saçınız varsa, keratin bakımından sonra mutlaka özel bir bakım uygulamanız gerekiyor. Tam da bu noktada devreye sülfatsız saç bakım ürünleri giriyor. Sülfatsız ve köpüksüz olan şampuan ve saç bakım kremleri saçı kurutmadığı ve aşındırmadığı için keratin bakımı sonrası kullanımı önerilen ürünler arasındadır.

5. Meyve, sebze ve et ürünleriyle keratin seviyesi arttırılabilir



Et ürünlerinin hepsinden, yumurta, süt ve yoğurttan keratin proteinini alabilirsiniz. Aynı zamandan havuç, brokoli, patates, ıspanak, kabak, karnabahar, fasulye, mantar ve soğan gibi günlük hayatımızda sıklıkla tükettiğimiz yiyeceklerden de alabilirsiniz. Son olarak kabuklu yemişler ve tam tahıllar da keratin alınabilecek besinlerden sayılır.

6. Brezilya fönü olarak da adlandırılır



Keratinin saç düzleştirici bir işlevi de olduğundan Brezilya fönü olarak da adlandırılır. Yapılan keratin yüklemesini miktarına göre 4-6 ay boyunca saçınızı düz kalabilir. Duş sonrasında saçınızı tarayarak kurutmanız da saçınızı daha uzun süre düz olarak kullanmanızı sağlayacaktır. Brezilya fönü olarak bilinen işlem gerçekleştirilirken de keratin kullanıldığı için keratin bakımı brezilya fönü olarak adlandırılabiliyor.

7. Toksik kimyasallar içermez



Şaç bakım ürünlerinin içeriğinde kimyasallar bulunur ve onları saçımıza direkt olarak uygularız. Bu uygulamanın sonucunda ise saçlardaki katkısız keratin içeriğini harcamış oluruz ve bu da saçların kuru ve kıvırcık olmasına sebep olur. Keratin bakımı ise saç bakım ürünlerinden farklı olarak kimyasal içermez, doğal olarak formüle edilmiştir.

8. Sağlık ürünleri satan yerlerden keratin takviyesi alarak evde kendiniz de uygulayabilirsiniz



Doğal bir şampuanla saçınızı iki defa yıkadıktan sonra iyice kurutun. Kuruttuğunuz saçınıza sıvı haldeki keratin serumunu saç boyar gibi bir fırçayla sürün. Saçınızı 40-45 dakika dinlendirdirin ve herhangi bir ısı desteği olmadan kendiliğinden kurumasına izin verin. Daha sonra ılık suyla durulayın. Havluyla ıslaklığını dikkatlice aldıktan sonra saçı toplamadan bırakın. Bu uygulamayı ayda bir kez olacak şekilde en az 6 ay boyunca yaptığınızda saçlarınızdaki müthiş değişikliği göreceksiniz.

9. Hızlı bir şekilde verdiği verimi uzun süre korur



Keratin saç köklerine girdiği için saçtaki hasarları kökünden gidermiş olur. Saç köklerinizden aldığınız koruyucu ve onarıcı etkiyi de doğal olarak uzun bir süre kullanabiliyorsunuz. Saçlardaki hasarı giderdiği gibi şeklini ve hacmini de korumasına yardımcı olan keratin bakımını rutininiz haline getirmeniz olası.