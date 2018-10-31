Kaş şekillendirmede dikkat edilmesi gerekenler…

Kaş boyama, kaşa şekil vermeye çalışmak, yüz şekline göre kaşın şeklini belirlemek kadınların hem meraklı hem de biraz acemisi oldukları bir konu. Her ne kadar son zamanların trendi olan kaş kontürü kadınların işini kolaylıştırsa da kontür yaptırmadan da kaşınıza istediğiniz şekli vermeniz mümkün. İşte kaş boyama teknikleri ile ilgili merak ettikleriniz...

KAŞA EN KOLAY NASIL ŞEKİL VERİLİR?

Kaşa kolayca şekil verebilmek için yüzümüze yakışacak olan kaş şeklini ve kaşlarımızın neye ihtiyacı olduğunu iyi tespit etmemiz gerekir. Kaş, göz, burun ile bizim geliştirmiş olduğumuz Kaş Haritalandırma Tekniği kullanılarak yüze yakışan ideal şekil belirlenebilir. Bunun için bir uzmandan tavsiye alınması daha doğru bir sonuç elde edilmesine yardımcı olur. Fakat böyle bir şansımız yoksa ince bir kalem yardımıyla burun ve göz bebekleri hizasından kaşın başlangıç, kavis ve bitiş noktaları tespit edilebilir. Eğer kaşta fazlalıklar var ise bunların belirlenmesi ve iyi uçlu bir cımbız ile alımın gerçekleştirilmesi ev için en pratik şekillendirme yöntemlerindendir. Burada cımbızın iyi olması konusunun altını çizmek gerekiyor çünkü ucu körelmiş bir cımbız kaşları kıracağı için batıklara sebep olabilir.

KAŞ BOYARKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ? (KAŞ MAKYAJI)

Öncelikle kaş şekli ve kaşın ihtiyaçları belirlenmeli. Bunun ardından kaşın başlangıç kısmında daha açık, kavis kısmından bitiş kısmına doğru daha yoğun boyararak kaşın belirginleşmesi sağlanır. Boyama işleminin ardından kaşların daha kalkık durması için altına mutlaka aydınlatıcı özellikli bir ürün, üst kısmına ise belirginleştirmek için ten renginde bir ürün kullanılması doğru olacaktır. Kaş hattı boyunca uygulanacak bu ürünler sayesinde kaş daha kalkık ve daha net görünecektir.

YÜZE GÖRE KAŞ NASIL ŞEKİLLENDİRİLİR?

Belirli yüz şekilleri için, standart kaş şekilleri uygulanmalı gibi bir genelleme yapmak yanlış olur. Yani yüz şekli oval olan birinin gözleri daha yakın ya da uzak olabilir bu kişiye oval yüz düz kaş kullanmalı diye bir genelleme yapmamız kişinin yüz şekline uygun olmayan, belirsiz bir kaş şekline sahip olmasına sebep olur. Bunun için biz mutlaka haritanızın çıkarılması gerekir. Böylece aslında kişinin kaş ve burun arası açıklığı, alnının geniş ya da dar olması, gözlerinin çekikliği gibi noktalardan yola çıkarak ideal kaş şekli belirlemiş olur.

KAŞ MAKYAJI VE ŞEKİLLENDİRMENİN PÜF NOKTALARI NELERDİR?

Verebileceğimiz en önemli tavsiye kaş şekli ve kaş makyajında beklenti doğrultusunda ideal ürünün seçimi olacaktır. Kaş makyajında seçilen ürünün anında etki göstermesi ve kullanım kolaylığı sunması bizim önceliklerimizden. Düz ve net kaşlarla kremsi yapıda ürünlerden yardım alabilirsiniz ama beklenti seyrek görünümün giderilmesiyse içerisinde mikrofiber tüyler olan ürünlerden ya da kalem şeklindeki ürünlerden destek alınması daha doğru olacaktır. Kaş makyajı ardından kaş çerçevesinin belirginleştirilmesi daha net bir ifade kazanılmasını sağlayacağından bu adımın atlanmaması gerektiğini düşünüyoruz.