Karantina günleri için doğal cilt bakım maskeleri

Mutfağınızdaki malzemelerle hazırlayabileceğiniz doğal cilt bakım maskeleri arıyorsanız doğru yerdesiniz!

Akne, yağlı cilt, siyah nokta veya kırışıklık… Tüm bunlar ve daha fazlası, her yaştan insan için dert olabiliyor. Harika bir cilde sahip olmak, sadece bir gen meselesi değil. Yüzünüzü düzenli olarak temizleyip bakım yaparsanız genç görünen pürüzsüz bir cilde kavuşmak hiç zor olmaz.

İyi bir yüz maskesinin tedavi edemeyeceği cilt sorunu yok denecek kadar az. Ofiste geçirdiğiniz berbat bir günün ardından cildiniz yorgun görünebilir. Regl döneminde çikolata ve cipsi abartmış olabilirsiniz, bunun sonucunda yüzünüzde yağlanma, sivilce gibi hüzün veren durumlar ortaya çıkabilir. Belki de ilerleyen yaşınıza meydan okumak için kırışıklık önleyici efsane yöntemlere ihtiyaç duyuyorsunuz. Durumunuz her ne olursa olsun, evde doğal cilt maskesi hazırlayabilir ve güzelliğinize güzellik katabilirsiniz. İşte, doğal cilt maskesi tarifleri sizlerle…

BESLEYİCİ BAL MASKESİ

Bal, doğal bir antibakteriyel olduğu için özellikle akne, sivilce ve kırışıklık gibi cilt problemleriyle en iyi şekilde mücadele eder. Cilt bariyerini sakinleştiren bal, pürüzsüz bir cilde sahip olmanızı sağlayabilir. Bal maskesi için sadece 3 malzemeye ihtiyacınız var. 1 yemek kaşığı bal, 1 tatlı kaşığı kuru maya ve 100 ml papatya çayını bir kapta birleştirin. Papatya çayının tamamen soğuk olması gerekiyor. Elde ettiğiniz karışımı yüzünüze peeling yaparak uygulayın. 20 dakika bekleyip cildinizi ılık suyla yıkayın.

IŞILTI VEREN MUZ MASKESİ

Bu tropikal yüz maskesi, cildinizin sağlıklı kalmasını destekler, doğal bir görünüme kavuşmasını sağlar ve ışıldamasına yardım eder. Aynı zamanda tüm cilt tipleri için de uygundur. Yumuşacık bir cilde sahip olmak için muz maskesi en iyi seçeneklerden biri. Maskeyi hazırlamak için 1 yemek kaşığı taze sıkılmış portakal suyu, 1 yemek kaşığı bal ve 1 adet muza ihtiyacınız olacak. Öncelikle muzu püre haline getirin. Bütün malzemeleri iyice karıştırın ve maskeyi cildinize hafifçe sürün. 15 dakika bekledikten sonra cildinizi arındırabilirsiniz.

KURU CİLTLER İÇİN YÜZ MASKESİ

Serinletici, sakinleştirici ve nemlendirici bir maske ile cildinizin harika görünmesini sağlayabilirsiniz. Maskenin hazırlanışı da oldukça kolay. 1 yemek kaşığı yoğurdu, birer çay kaşığı bal ve yulaf ezmesini birleştirin. Oluşturduğunuz karışımı yüzünüze hafifçe uygulayıp 20 dakika bekleyin. Son olarak ılık su ile yüzünüzü yıkayabilirsiniz.

YAĞLI CİLTLER İÇİN YÜZ MASKESİ

Cildiniz aşırı yağlanıyorsa, sadece iki bileşenli bir cilt maskesiyle bundan kurtulabilirsiniz. Cildinizi tahriş etmeyen ve yağı en iyi şekilde emebilen bu maske, olağanüstü sonuçlar ortaya çıkarabilir. Bunun için 1 adet yumurtanın akı ve 1 yemek kaşığı aloe vera jelini karıştırın. Tüm yüzünüze maskeyi sürün ve 10 dakika boyunca bekleyin. Ilık suyla yüzünüzü yıkayıp maskeyi arındırabilirsiniz. Yumurta akının, gözeneklere birikmiş yağları ortadan kaldırdığını, aloe vera jelinin ise cildinizi sakinleştirip yatıştırdığını hemen fark edeceksiniz