Kadınların Çantasında Bulunması Gereken 5 Güzellik Ürünü

Çoğu kadın, çok detaylı olmasa bile hafif bir makyaj yaparak evden ayrılır. Ancak durum ne olursa olsun, gün içinde kullandığımız ürünlerin etkisi giderek azalır ve makyajımızı tazeleme ihtiyacı duyarız. Bu yüzden de, bazı güzellik malzemeleri her an yanımızda kullanıma hazır olmalıdır. Tüm bu malzemeler ise çantamızda bulundurduğumuz, yanımızdan ayırmadığımız vazgeçilmezlerimiz haline gelir. İşte bunlar içinde en gerekli olanlardan 5 tanesi…

1. Kapatıcı



Göz altı ya da yüzünüzde saklamaya ihtiyaç duyduğunuz lekeler için vazgeçilmezlerden olan kapatıcı çoğu zaman adeta hayat kurtarıcı hale geliyor. Bu yüzden de gün içinde yenilenmesi gereken ürünlerin başında geliyor. İyi bir kapatıcıyla adeta günün yorgunluklarından eser kalmayacak…

2. Allık



Taze ve canlı bir görünüm her kadının vazgeçilmezi. Özellikle hızlı bir makyajın en etkili parçası şüphesiz ki yüzünüze taze bir görünüm katacak bir allık. Allıklar hem hızlıca uygulanabiliyor hem de makyajın kurtarıcı parçalarından biri oluyor çoğu zaman. O yüzden en sevdiğiniz allığınızı makyaj çantanızdan ayırmamalısınız.

3. Ruj



En az makyaj yapanların bile mutlaka çantasında bulundurduğu ürün genellikle rujlar oluyor. Mat ya da parlak… Yapısı tamamen size kalmış. Ancak küçük bir dokunuşla kendinizi iyi hissetmek isterseniz, rujlar bunun için biçilmiş kaftan. Üstelik her ruh halinize uyum sağlayabilecek onlarca renk seçeneği olan nadir makyaj ürünlerinden biri.

4. Kaş jeli



Son zamanlarda kaşlar için pek çok ürün piyasaya sürüldü. Eğer sizin istediğiniz tek ürünle aydınlık bakışlarsa, renkli veya şeffaf kaş jelleri tam size göre. Ayrıca yüz ifadeniz ve şekliniz için de kaş şekli oldukça önemli. Bu yüzden kaş ürünleri de kadınların çantasında kendine yer bulan ürünler arasına giriyor.

5. Saç parfümü



Güzellik dünyasında sayısı bir hayli az olan saç parfümlerinin en ulaşılabilir versiyonu Elidor ile karşımıza çıkıyor. Sabah işe ve okula giderken toplantıya girmeden önce, kısacası her an ve her yerde muhteşem bir kokuyla dolaşmak ve gün içinde tazelenmiş hissetmek için yanınızda taşıyabileceğiniz saç parfümleri, sık sık yenilenmenizi de kolaylaştırıyor.