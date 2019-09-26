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İşte cildi sıkılaştıran meyve ve sebzeler

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Cildinizi sıkılaştırmak için dışarıdaki güzellik merkezlerine tonlarca para harcamanıza gerek yok! Cildimizin ihtiyacı olan tek şey cildi sıkılaştırıcı meyve ve sebzeler.

İşte cildi sıkılaştıran meyve ve sebzeler
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 Bahsedeceğimiz meyve ve sebzelerle hem cildiniz içeriden hem de dışarıdan beslenecek bunu yanı sıra cildiniz daha da canlı görünecek. Düzenli olarak tükettiğiniz ve yüzünüze uyguladığınız bu meyve ve sebzelerle birlikte cildinizdeki değişikliğe siz de inanamayacaksınız. Peki cildi sıkılaştıran meyve ve sebzeler neler? 

Mandalina, kayısı, portakal, elma (Özellikle yeşil elma),Şeftali,Muz, Mango. Bu meyveler cildi sıkılaştırma konusunda tam anlamıyla bir mucize! Cildi sıkılaştırak için mucize bir öneri de pirinç suyu olacaktır. 

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Pirinç suyu Asyalı kadınların güzelliklerinin de sırrını oluşturuyor. Haftanın 3 günü yüzünüze uygulayacağınız pirinç suyu hem cildinizi beyazlatacak hem de cildinizin sıkılaşmasını sağlayacaktır. 

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Şimdi sizlere cildi sıkılaştıran sebzeler ve bitkilerden bahsedelim. Etkisini çok çabuk bir şekilde hissedebileceğiniz besinlerden ilki yulaf! Yapmanız gereken tek şey çsy demler gibi yulafı sıcak suda demlemek ve cildinizi bu suyla yıkamak.

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Bunun yanı sıra soyada cilt temizliği için oldukça faydalı bir besindir. Tam bir E vitamini deposu olan soya cildi sıkılaştırır nemlendirir ve sivilce ve akne oluşumuna engel olur.

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