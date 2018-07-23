Her yere zamanında yetişmek için makyaj tüyoları

Zamanla yarışanlara, acelecilere pratik makyaj ipuçları! Bu tüyolarla her yere zamanında yetişebilirsiniz.

Nemlendirici kullanın

Herkesin fondöten kullanması gerekmez. Özel bir gün veya davete katılmıyorsanız fondöten aşamasını geçin. Cildinize uygun bir nemlendirici kullanarak fondöten yayma işleminin size kaybettirdiği zamanı başka şeylere harcayabilirsiniz. İlle de cildinizi eşitlemek istiyorsanız renkli nemlendiricilerden kullanabilirsiniz.

Basit göz makyajları tercih edin

Gözlerinizi ortaya çıkarmak için kuyruklu eyelinerlar yerine mümkünse buğulu göz makyajlarını tercih edin. Net ve keskin hatlardan oluşan makyajlar yapmak çok daha fazla zaman ister. Bu nedenle eğer kirpik diplerinizin belirginleşmesini istiyorsanız bir adet göz kalemi ve kalem fırça yeterli olacaktır. İncecik çektiğiniz göz kalemini fırça ile gelişi güzel dağıtarak bu görüntüyü yakalayabilirsiniz.

Krem ürünler kullanın

Toz ürünleri fırçayla uygulamak gerekir. Bu da size ürünün miktarını ve uygulama şeklini kontrol etme zoruğu çıkarır bu nedenle özellike allık ve aydınlatıcı gibi ürünlerin krem formda olanlarını tercih etmeniz size hem vakit kazandıracak hem de uygulama kolaylığı sağlayacaktır. Krem allığınızı elmacık kemiklerinize, aydınlatıcınızı da aydınlatmak istediğiniz bölgelere hızlıca parmaklarınızla uygulayabilirsiniz. Kontür aşamasını atlamanızda fayda var.

Rujunuzu nude renklerden seçin

Koyu renkli ürünler kolay kolay hata kaldırmaz bu nedenle açık ve nude tonlarda rujlar kullanarak hataların en az görünmesinden emin olmuş olursunuz. Hem sürmesi daha kolaydır hem de bir hata yaptığınızda dakikalarca onu düzeltmekle uğraşmazsınız.

Kaş jeli kullanın

Eğer kaşlarınız çok sönükse belirginleştirmek için renkli kaş jellerinden faydalanabilirsiniz. Hem kaşlarınızı doldurmak için zaman kaybetmeniz gerekmez hem de kaşlarınız sabitlenir ve gün içinde size problem çıkarmaz.

Takı kullanın

Küpelerin ve kolyelerin güzel görünmenizde sandığınızdan daha çok etkisi olduğunu biliyor muydunuz. Makyaj yapmadan önce o gün kullanacağınız takıları takın böylece makyaja olan ihtiyacınız azalacaktır ve daha hızlı bir makyajla güne başlayabilirsiniz.