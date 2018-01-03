Hassas Ciltler İçin Kış Bakımı Tüyoları

Soğuk havaların gelmesiyle birlikte cildimiz daha fazla kuruyor. Soğuyan hava karşısında cilt yeterince beslenemiyor ve daha fazla hassaslaşıyor. Cildimiz neden soğuk aylarda daha fazla kuruyor?

İşte bu sorunun cevabını ve cilt kuruluğunu azaltmak için 4 doğal yöntemi sizler için hazırladık...

Cildimiz Kış Aylarında Neden Daha Fazla Kuruyor?



Cildimizin dinç bir görünüm sergileyebilmesinin en önemli nedeni, nemli olmasıdır. Kış ayı, nemli ortamı kurutur ve cildimizi kuru bir yaprak haline getiren ortamı sağlar.



Cilt sistemimiz; soğuyan havaya karşı, deri ve vücut ısısının kaybolmaması için kan dolaşımını azaltıyor. Böylece ter ve yağ bezlerimiz daha yavaş çalışıyor. İşte tüm bu süreçlerin sonucunda cilt giderek hassaslaşıyor ve kendisini koruyamıyor.





Gelin birlikte cilt kuruluğunu önleyen doğal yöntemlere bakalım...

Maden Suyu, Kil Ve Badem Yağı Karışımı



Bir kabın içerisine;



•1 su bardağı doğal maden suyu



•2 yemek kaşığı kil yağı



•2 yemek kaşığı badem yağı



ekleyin ve karıştırın. Bu karışımı yüzünüze maske olarak uygulayın. Yarım saat bekleyin ve sonrasında ılık su ile temizleyin.

Limon Suyu, Zeytinyağı ve Maden Suyu Karışımı



Bir kabın içerisine;



•1 yemek kaşığı limon suyu



•1 yemek kaşığı zeytinyağı



•1 su bardağı maden suyu



ekleyin ve karıştırın. Bir bez yardımıyla kurumuş cildinizin üzerine uygulayın. 20 dakika sonra ılık su yardımı ile durulayın.

Karbonat, Yoğurt, Zeytinyağı ve Limon Suyu Karışımı



Bir kabın içerisine; •2 çay kaşığı karbonat



•3 yemek kaşığı yoğurt



•2 çay kaşığı zeytinyağı



•5 damla limon suyu



ekleyin ve hepsini birbirine güzel bir şekilde karıştırın. Hazırladığınız karışımı fazla bekletmeden ve göz çevrenize sürmeden yüzünüze maske olarak uygulayın. 10 dakika bekledikten sonra ılık su yardımı ile yüzünüzü temizleyin.



Haftada 1, ayda toplamda en fazla 5 kez uygulamanız yeterli.



Yulaf Gevreği, Süzme Bal ve Doğal Süt Karışımı



•50 gram yulaf gevreği



•2 yemek kaşığı süzme çiçek balı



•4 yemek kaşığı doğal süt



malzemelerini kullanarak doğal bir nemlendirici maske hazırlayabilirsiniz. Süt ile yulaf gevreğini birlikte kaynatın. Yulaf gevreği yumuşadıktan sonra ocaktan alın. Soğuduktan sonra içine balı katın ve karıştırın. 15 dakika bekledikten sonra ılık su ile yüzünüzü yıkayın.



Haftada en az 2 kez uygularsanız etkisini daha çabuk göreceksiniz



