Haftalık uygulamanız gereken 7 güzellik ritüeli

Güzellik ritüelleri eğlencelidir, görünümünüzü iyileştirir ve moralinizi yerine getirir... Gündelik koşuşturmaca yüzünden zaman ayıramamayı bahane etmemelisiniz, sizin için daha uygunsa hafta sonuna denk gelen bir günü ayırın ve kendinizi şımartın.

1. Derin bir saç bakımı

Derinlemesine bir saç bakımı haftalık güzellik ritüelinizin önceliklerinden olmalıdır. Daha yumuşak, parlak ve sağlıklı saçlar her kadının hayalidir. Daha etkili bir uygulama için saç maskesini sürdükten sonra saçınızı sıcak ve nemli bir havlu ile sarabilirsiniz.

2. Yüz maskesi

Bu konuda size pek çok alternatif sunuluyor. Satın alabileceğiniz yüz maskeleri kadar evde kendi kendinize hazırlayabileceğiniz maske tarifleri de var. Yüzünüzün ihtiyaçlarına göre yapacağınız tercih size çok daha canlı bir görünüm katacak ve alışkanlık haline getirdiğinizde gerçekten fark yaratacaktır.

3. Mikrodermabrazyon

Hücrelerin ve cilt atıklarının daha hızlı yok edilmesini sağlayan mikrodermabrazyon işlemi, yenilenen doku sayesinde kullanılan ürünlerin cilt altına emilim oranını arttırır ve faydasını çoğaltır. Dikkat etmeniz gereken ise yüz maskesi ile aynı gün uygulamamak olmalıdır.

4. Ayak bakımı

Ayaklar tüm vücudun yükünü taşır ve bu yüzden özel bakımı hak ederler. En azından haftada bir kez ılık suda onları dinlendirmeli, ölü hücrelerden temizlemeli ve bol bol nemlendirmelisiniz. Glytone içeren ürünler tercih edilebilir ama asitli bir muhteviyatı olduğu için dikkatli kullanılmalıdır.

5. Manikür

Elleriniz en göz önünde olan yerlerinizden biridir ve her kadın bakımlı ellere sahip olmak ister, bu özgüvenlerini arttıracaktır. Öyleyse haftalık güzellik rutinleri arasına girmesi gerekli, sizce de öyle değil mi?

6. Ölü derilerden arındıracak bir duş

Genellikle hızla alınan duşlarda uygulayamayacağınız bir işlem de vücudunuzu keseleyerek ya da fırçalayarak ölü hücrelerden arındırmaktır. Oysa alttaki taze deriye ulaşmak, sonrasında kullanacağınız vücut losyonlarının emilimini arttırır ve size daha yumuşak, canlı bir görünüm vaat eder.

7. Vücut yağı

Vücut yağları, losyonlara göre daha çok nemlendirir, haftada bir kez bu ürünleri tüm vücudunuza acele etmeden hatta masaj yaparak uygulamak size kendinizi daha dinç ve canlı hissettirecek, kan dolaşımınızı da hızlandıracaktır. Güzel bir esansı olan doğal yağları tercih edebilirsiniz.