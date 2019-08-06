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Gül suyunun cilde faydaları

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Güzel kokusu ve hafif yapısıyla gül suyu son zamanlarda çok tercih edilen bir cilt ürünü haline geldi. Her cilt tipi için yararlı olan gül suyu hafif ve doğal içeriği sayesinde cildinizi yatıştırmaya, renk eşitsizliğini gidermeye ve cildinizi nemlendirmeye yardımcı olur.

Gül suyunun cilde faydaları
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 İşte gül suyunun cilde faydaları... 

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Cildinizin pH dengesini korur.

Sabun ve yüz temizleyici ürünlerin aşırı kullanımı cildinizin pH seviyesindeki dengeyi bozabilir ve bu durum akne gibi sorunlara neden olabilir. Gül suyu cildinizin pH seviyelerini normale getirerek bozulmayı dengelemeye yardımcı olur. 

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Sivilce ve akneyi önler: 

Gül suyu, fazla yağların yüzünüzden giderilmesine yardımcı olur. Ayrıca, sivilce kaynaklı bakteri üremesini pH dengeleme özelliği ile caydırmaya yardımcı olur. Sivilceyi azaltmaya yardımcı olur. 

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Cildinizi tonlandırır.

Gül suyu gözenek ve yağları temizleyerek cildinizi en iyi nemlendirme için hazırlar. Gül suyu, pH dengeleme özelliği sayesinde mükemmel bir toniktir. Cildinizdeki kirlerin giderilmesine yardımcı olur.

 

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Cildinizi nemlendirir.

Tonikler ile ilgili yaygın bir yanılgı, cildinizi kurutmalarıdır. Cilt için saf gül suyu gibi doğal ve yumuşak bileşenler kullandığınızda bu doğru değildir. Gül suyu, gözeneklerinize yerleşerek ve nemlendirme sağlayarak cildinizin tazelenmesine yardımcı olur. 

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Şişliği azaltır.

Gül suyunun iltihap önleyici özelliği şişliklerinizi tedavi edebilir. Özellikle gözaltı şişlikleriniz ile baş etmenizi sağlar. Gül suyunu bir süre buzdolabında soğuttuktan sonra pamuğa sıkıp gözünüze yerleştirin. Birkaç dakika içerisinde şişliklerin aza indiğini gözlemleyeceksiniz. 

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Hassas ciltlerde kullanabilir.

Gül suyu doğal ve hafif yapısıyla hassas ciltlilerinde kullanabileceği bir üründür. Kızarıklığı ve tahrişi hafifletir. Suyun en iyi yanı, yan etkisi olmamasıdır. 

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Yaşlanmayı yavaşlatır.

Cildinizin güneşin zararlı ışınlarına maruz kalışı, içeriğinde sert kimyasalların olduğu ürünlerin kullanımı daha hızlı yaşlanmasını sağlar. Gül suyu yüksek antioksidan içeriği sayesinde cildinizi sağlıklı tutarak yaşlanmayla mücadele etmenize yardımcı olur.

 

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Cildinizi yatıştırır.

Egzama veya sedef hastalığı gibi bir cilt rahatsızlığınız varsa, saf gül suyu size yardımcı olabilir. Suyun serinletici özelliği egzama gibi cilt rahatsızlıklarının neden olduğu tahrişi yatıştırır 

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Cildinizi yeniler.

Gül suyunu küçük bir sprey şişesine koyu. Çantanıza gül suyu dolu bir sprey şişesi taşımak, cildinizin gün boyu taze hissetmesini sağlamanın en iyi yoludur. Su sadece cildinizin nemli kalmasına yardımcı olmakla kalmaz, cildinizin uzun süre taze ve esnek kalmasını sağlar.11

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Güneş yanıklarını yatıştırır

Gül suyu, güneş yanıklarını yatıştırmaya ve iyileştirmeye yardımcı olur. Güneş koruyucunuzu unutursanız ve kötü bir yanma yaşarsanız, gül suyu iyileşme sürecini hızlandırabilir ve cildinizi yatıştırmaya yardımcı olabilir.

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