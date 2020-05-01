Güçlü ve Sağlıklı Tırnaklar İçin Evde Bakım Önerileri

Pek çok kişi için tırnak bakımı son derece önemli bir konu. Tırnaklarınıza bakım yapmak için güzellik merkezine gerek yok.

Tırnak bakımı için güzellik merkezine gitmenize gerek yok. Güçlü, sağlıklı ve bakımlı tırnaklara sahip olmak için evde bulunan ürünlerden de faydalanabilirsiniz. Tırnakların içerisinde keratin bulunur. Bunu güçlendirmek içinse demir ve kalsiyuma ihtiyacınız var. Böylelikle güçlü ve sağlıklı tırnaklara sahip olabilirsiniz. Sağlıklı tırnaklara sahip olmak için yararlanabileceğiniz pek çokürün bulunuyor. Biz de sizler için hemen hemen herkesin evinde bulunan ürünlerle tırnaklarınızı nasıl güçlendirebileceğinizi paylaşmak istedik. İşte evde tırnak bakımı önerileri. Keyifli okumalar!

1. Salatalık uygulayın



Tırnaklarınız sık sık kırılıyorsa ve güçsüzse, onları güçlendirmek için salatalıktan faydalanabilirsiniz. Salatalık; A, E, B1, B2, B3 ve C vitaminleri içerir. Ancak bunun yanı sıra içerisinde kalsiyum ve demir de bulunur. Bu da tırnaklarınızın tam ihtiyacı olan şeydir. Bir salatalığı rendeleyerek suyunu çıkarın ve tırnaklarını 5 dakika boyunca bu su içerisinde tutun. Farkı göreceksiniz!

2. Vicks VapoRup kullanabilirsiniz



keskin kokusuyla bilinen Vicks genellikle öksürük ve soğuk algınlığı gibi problemler için kullanılır. Ancak Vicks’in bir başka faydası da tırnak mantarına iyi gelmesidir. Amerikan Aile Hekimliği Kurulu Dergisi’nde yayınlanan bir araştırma, Vicks Vaporub kullanımının kırılgan tırnakları iyileştirebileceğini ve mantarla savaşabileceğini iddia ediyor. Etkilenen bölgeye günde bir kez uygulayabilirsiniz.

3. Çay ağacı yağından faydalanın



Kimyasal ürünlerin henüz piyasaya çıkmadığı zamanlarda pek çok kişi bitkisel yağlardan faydalanıyordu. Güzellikten sağlığa kadar pek çok alanda bitkisel yağlar kullanılıyordu. Çay ağacı yağı da tırnakların sağlıklı uzamasına destek olur. Tırnak mantarı probleminiz varsa, pamuklu çubuklarla uygulayarak bu uçucu yağı kullanabilirsiniz.

4. Her derde deva; limon suyu ve karbonat



Limon suyu ve karbonat ikilisi cilt bakımından diş bakımına kadar pek çok konuda en çok önerilen doğal yöntemler arasında. Bu ikili tırnak bakımı konusunda da oldukça etkili. Limon suyu ve karbonat tırnakların beyazlamasını ve güçlenmesini sağlıyor. Limon suyu ve karbonatı karıştırın, bu karışımı pamukla tırnaklarınıza uygulayarak 10 dakika bekletin ve ardından temizleyin. daha etkili olması için karışımı macun kıvamına getirip diş fırçası yardımı ile tırnaklarınızı ovalayabilirsiniz.

5. Atkuyruğu bitkisi çayından faydalanın



Atkuyruğunun antioksidanlara ve antienflamatuar özelliklere sahip olduğu biliniyor. At kuyruğu çayı ise tırnakları güçlendirmek için oldukça basit ve etkili bir gıda.

6. Kekik yağının gücünü keşfedin



Kekik yağı önceden baş ağrısı gibi problemler için de kullanılıyordu. Hemen hemen her yerde bulabileceğiniz kekik yağını, çay ağacı yağına alternatif olarak kullanabilirsiniz. Bu yağ, anti-bakteriyel özelliklere sahip olduğu kanıtlanmış olan timol içerir. bu da tırnak mantarı ve diğer bakteriyel problemler üzerinde etkilidir. Tırnaklarınızı kekik yağına batırılmış pamuklu çubuklarla hafifçe ovalayın.

7. Biyotin yönünden zengin yiyecekleri tüketin



Tırnaklarınızın daha hızlı uzamasını sağlamak için, bir tür B vitamini olan biyotin açısından zengin gıdaları tüketmek önemli. Bir çalışmaya göre, biyotin birkaç hafta içinde zayıf tırnakları güçlendirebilir. Bu vitamini içeren bazı yiyecekler fındık, karnabahar, yumurta, muz ve mantardır.

8. Hindistan cevizi yağı ile masaj yapın



Hindistan cevizi yağı tırnaklarınızı besleyebilir ve nemlendirebilirsiniz. Birkaç damla hindistan cevizi yağı alın ve emilene kadar tırnaklarınıza masaj yapın. Bunu yapmak tırnak yataklarınızı iyileştirir ve onları güçlendirir.

9. Tırnak bakımı için elma sirkesinin gücünden yararlanın



Elma sirkesi de pek çok cilt bakım rutininde kullanılıyor. Enfekte tırnakları tedavi etmek için, eşit miktarda su ve elma sirkesinden yapılmış bir çözeltiye batırın. Tırnaklarınızı yaklaşık 30 dakika bekletin. Ardından ise durulayın. Bu kadar zaman harcamak istemiyorsanız; pamuklu çubukları elma sirkesine batırıp tırnaklarınızı silebilirsiniz.

10. Sarımsak kullanın

Sarımsak, tırnak mantarına karşı etkili olan antimikrobiyal özellikler içerir Birkaç diş sarımsağı ezin ve bir macun haline getirin, ardından enfekte bölgeye uygulayın.



Not: Zayıf tırnakların nedeni pek çok hastalıktan kaynaklanıyor olabilir. Bu nedenle bu doğal yöntemleri uygulamadan önce bir doktora danışmanızı tavsiye ediyoruz.