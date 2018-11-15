Görünümünüzü Olumsuz Bir Şekilde Etkileyen 13 Makyaj Hatası

Makyaj, her kadının hayatında farklı bir yere sahip. Bazıları her gün oldukça yoğun bir makyaj yaparken bazıları özel günler dışında yüzüne herhangi bir kozmetik ürünü sürmeyi tercih etmiyor. Ancak öyle ya da böyle birçok kadın makyajı hayatının bir döneminde yapıyor. Bazen bir ruj bazen yalnızca allık. Bu kadar basit gibi görünse de makyaj yaparken yapılan bazı hatalar bütün görünümünüzü etkileyebiliyor ve oldukça kötü bir izlenim yaratıyor. İşte o makyaj hatalarından bazıları…

1. Kuru cilde makyaj yapmak



Makyaj yaparken yapılan en büyük hatalardan biri nemlendirici sürmemektir. Cildinizin yağlı ya da kuru olması fark etmeksizin önce temizlemeli ardından nemlendirici uygulamalısınız. Bu cildinizi makyaja hazırlayacaktır. Nemlendirici sürmeden yaptığınız ten makyajı ise cildinize eşit yayılmayacak, bir süre sonra pul pul dökülmesine neden olacaktır. Ayrıca eğer kuru bir cildiniz varsa pudra değil krem ürünler tercih etmeli ve nemlendirici sonrası baz uygulamalısınız.

2. Yaş ilerlese de hep aynı fondöteni kullanmak



Yaşınız ilerledikçe cildiniz elastikiyetini kaybetmeye başlar. Kırışıklıklarınız belirginleşmeye başlar. Bu eskiden cildinizi sağlıklı gösteren fondötenin artık işe yaramaması alamına gelir. Bu nedenle yaşınız ve cilt tipinizle uyumlu bir fondöten tercih etmelisiniz.

3. Rimel çubuğunu tüpe fazla sokup çıkarmak



Makyaj fırçasının sürekli rimel tüpüne sokup çıkarmak tüpün içine sürekli hava girmesine ve bakterilerin tüpün içine dolmasına neden olur. Bu da gözlerinizin mikrop kapmasına neden olabilir. Fazla bilinmeyen ancak oldukça kritik bir bilgidir.

4. Ten makyajını boynun aşağısına indirmemek



Birçok kişi yalnızca yüz çizgisinin içine ten makyajı yapar ve boynuna yaymayı unutur. Bu da uzaktan bakıldığında bariz renk farklılıklarına neden olur. Vücudunuzun yüzünüzden farklı bir renk olması oldukça kötü bir görünüm yaratacaktır. Bu yüzden ten makyajında kullandığınız ürünleri mutlaka boynunuza yayın.

5. Fondöteni yanlış yerde test etmek



Fondöten satın alırken genelde tester bileklere uygulanır ve renk bilekteki uyuma göre seçilir. Ancak bu çok yanlış bir seçim yapmanıza neden olur. Ancak elinizdeki kızarıklıklar ve gölgeler yüzünüzden çok farklıdır. Bu nedenle en doğru seçimi yapmak için mutlaka çene çizginizde denemelisiniz.

6. Kuru dudaklara ruj sürmek



Eğer rujunuz sürdükten bir süre sonra bozuluyor, dağılıyor ya da kabuklaşıyorsa muhtemelen altına nemlendirici sürmediğiniz içindir. Ruj sürdükten sonra dudaklarınızın pürüzsüz durmasını istiyorsanız önce mutlaka peeling yapmalı ardından güçlü bir nemlendiriciyle nemlendirmelisiniz.

7. Takma kirpik takarken fazla tutkal kullanmak



Birçok kişi takma kirpikleri günlük ya da özel günlerde kullanıyor. Ancak en sık yapılan hata kirpiği yapıştırırken kullanılan tutkalın fazla kullanılması. Bu kirpik diplerinde beyaz bir görüntüye sebep oluyor ve elbette tüm görünümünüzü etkiliyor, kötü bir izlenim bırakıyor.

8. Fırçaları temizlememek



Fırçaları uzun süre temizlememek cildinizde oldukça ciddi problemlere sebep olabilir. Yıkanmadıkça bakteri yuvasına dönüşürler ve ciltte akne ve tahrişe sebep olurlar. Bu da makyajınızın kötü durmasına, daha da kötüsü uzun yıllar sürecek cilt problemlerine davetiye çıkarır.

9. Kaşlarda aşırıya kaçmak



Kaşlar, yüz görünümü, mimikler ve ifadede önemli rol oynar. Kaşların biçimsiz olması kötü bir görünüm yaratırken fazla doldurulması ve koyu olması doğallıktan uzaklaşmanıza sebep olur. Ayrıca kaşları saçlarla aynı renk yapmaya çalışmak da büyük bir hatadır. Kaşlar saçlardan daha açık tonlarda olmalıdır.

10. Yanlış kontür yapmak



Kontür, son dönemlerde hayatımıza giren ve çok popüler olan bir makyaj uygulaması. Kısaca yüzün belli yerlerini vurgulamak için oldukça iyi bir yöntem. Ancak yanlış yapıldığında oldukça kötü bir görünüme sebep olabiliyor. Bu nedenle doğru yapamayacağınızı düşünüyorsanız hiç yapmamanızı tavsiye ederiz.

11. Kirpikleri kıvırmayı unutmak ya da yanlış yapmak



Eğer etkileyici bakışlar istiyorsanız kirpikler oldukça önemli. Düz kirpikleriniz varsa mutlaka rimel sürmeden önce kıvırmalı ve kıvırıcı özellikteki rimelleri kullanmalısınız.

12. Fondöteni uygulamadan önce güneş kremi sürmemek



Eğer güneş kremi kullanıyorsa güneş kreminizi, nemlendiriciden sonra fondötenden önce uygulamanız gerekir. Ayrıca yaz-kış mutlaka güneş kremi kullanmanız cildinizi güneşin zararlı ışınlarından korumak için oldukça önemlidir.

13. Yazın fondöteni değiştirmemek



Yazın, hiç tatile gidip güneşlenmeyenlerin ciltlerinde bile renk değişiklikleri olacaktır. Hafif de olsa yanan tenlerde kışın kullandığımız fondöteni kullanmak ise büyük bir hata olacaktır. Kışın kullandığınız fondöten cildinize çok açık gelecek ve donuk bir görünüm yaratacaktır.