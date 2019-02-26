Ev Yapımı Aspirinli 6 Yüz Maskesi Tarifi

Aspirin sadece sağlığımız için değil cildimiz için de oldukça faydalı. Mevsim değişikliklerinde yıpranan cildinizi tazelemeye ve aspirin etkisiyle zamanı yavaşlatmaya ne dersiniz?

Birçok faydası bulunan aspirinin içeriğinde bulunan salisik asit ve antienflamatuar direkt sivilce oluşumunu önler. Aspirin ayrıca ciltte enfeksiyon yayılmasını önler, yağ oranını dengeler siyah noktaları yok eder, cildi asla kurutmaz ve nemli kalmasını sağlar. Aynı zamanda oldukça etkili bir peeling maskesidir. Herhangi bir cilt sorununuz yoksa bile ayda 1 defa aspirin maskesi yaparak cildinizdeki belirgin değişimini günbegün takip edebilirsiniz. Buyurun, nemlendirmeden peeling’e aspirinle ev ortamında kolayca hazırlanabilen 6 yüz maskesi tarifi…

1. Nemlendirici maske





Malzemeler

4-5 adet aspirin

1 tatlı kaşığı ılık su

1 çay kaşığı bal

Hazırlanışı

Aspirin, ılık su ve balı karıştırın. Krem kıvamına gelince yüzünüze sürün ve 15 dakika yüzünüzde tutun. Maske yüzünüzde kurumaya ve cildinizi germeye başlayacak. 15 dakika sonra ılık suyla yüzünüzü durulayın. Aspirin ve balla yapacağınız bu maske harika bir nemlendirici olabilir.

2. Kırışıklık önleyici maske





Malzemeler

5 adet aspirin

1 yemek kaşığı yoğurt

1 tatlı kaşığı bal

Hazırlanışı

Aspirini ufalayarak bal ve yoğurtla karıştırın. Temiz cilde maskeyi sürün ve yarım saat bekletin. Maske kuruduktan sonra ılık su ile durulayın. Bu maskeyi haftada 1-2 kere uygulayabilirsiniz. Güneş, beslenme ve stres yüzde kırışıklıkların olmasına neden olur. Genç yaşta oluşan bu kırışıklıkların önüne uygulayacağınız maskelerle geçebilirsiniz. Aspirin, bal ve yoğurt üçlüsüyle ev ortamında hazırlayabileceğiniz bu maske kırışıklıklar konusunda iddialı.

3. Peeling maskesi





Malzemeler

6 adet aspirin

1 tatlı kaşığı limon suyu

Karbonat

Hazırlanışı

6 adet aspirini havanda ezin, limon suyuyla karıştırın. Yüzünüze güzelce sürün ve 10 dakika bekletin. Pamuğu hafif ıslatıp karbonata batırın ve yüzünüzü bu karışımla silerek ardından bol suyla yıkayıp durulayın.

4. Sıkılaştıcı maske





Malzemeler

1 tane aspirin

1 çay kaşığı bal

1 yemek kaşığı kuru maya

1 yemek kaşığı oksijenli su

Hazırlanışı

Aspirini ezerek un haline getirin, üzerine bir yemek kaşığı oksijenli suyu ve bir yemek kaşığı kuru mayayı ilave edin. Krem haline gelene kadar karıştırın ve ardından bir çay kaşığı bal ekleyin. Bir fırça yardımıyla maskeyi yüzünüze sürüp yarım saat bekleyin. Yarım saat sonra yüzünüzü durulayın. Bu maskeyi haftada bir kez uygulayabilirsiniz.

5. Leke giderici maske





Malzemeler

3 adet aspirin

1 tatlı kaşığı limon suyu

1/3 çay kaşığı karbonat

1 çay kaşığı bal

1 yemek kaşığı süzme yoğurt

Hazırlanışı

3 adet aspirini limon suyuyla karıştırın. Apirin eridikten sonra bal, süzme yoğurt, karbonatı ilave ederek karıştırmaya devam edin. Sadece lekelerin üzerine süreceğiniz maskeyi kuruyunca peeling yapar gibi hafifçe ovalayarak temizleyin. Haftada 2 kere uygulayacağınız bu karışımı ağzını kapatarak buzdolabında saklayabilirsiniz. Şems Arslan’ın lekeleri yüzde 90 azalttığı söylenen maske tarifi denemeye değer.

6. Sarkma önleyici maske





Malzemeler

1 adet aspirin

1 dilim esmer buğday ekmeği

1 çorba kaşığı yoğurt

Hazırlanışı

1 dilim esmer buğday ekmeğini yoğurtla ıslatın ve içine dövülmüş aspirini atıp karıştırın. Bu karışımı maske gibi yüzünüze sürün ve 30 dakika bekletin. Ardından yüzünüzü ılık suyla yıkayın. Etkili bir sonuç için Güzellik Uzmanı Suna Dumankaya’nın bu tarifini haftada en az 2 kez uygulamalısınız.

Hamileler ve çiçeği burnunda anneler; dikkat!



Aspirinin bilinen bir zararı yok ancak size yine de hamilelik veya emzirme durumunda doktorunuza danışın. Ayrıca aspirine karşı alerjik reaksiyon gösterip göstermeyeceğinizi öğrenmek için uygulamadan önce bir parça bileğinizin iç kısmına sürerek deneme yapmayı ihmal etmeyin.