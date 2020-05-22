Etkileyici Bakışlar İçin: Evde Kirpik Bakımı Rehberi ve Kirpik Bakım Ürünleri

Dolgun ve hacimli kirpiklere sahip olmayı kim istemez ki? İşte etkileyici kirpiklere sahip olmak isteyenlere evde kirpik bakımı rehberi...

Son yıllarda güzellik trendleri hızla değişse de uzun yıllardır değişmeyen bir trend hala var: Uzun ve hacimli kirpikler! Kimilerimiz doğuştan şanslı olsa da kimilerimiz o kadar da şanslı değil Tabii bu durum, etkileyici kirpiklere sahip olmak için bir engel değil! Evde kirpik bakımı ile ilgili tüm bilmeniz gerekenleri derledik. İşte etkileyici kirpiklere sahip olmak isteyenlere evde kirpik bakımı rehberi!

1. Sağlıklı kirpikler için asla makyajınızı temizlemeden uyumayın



Makyaj ürünleri, ciltte uzun süre kaldığı takdirde cildin nefes almasını engeller. Bu durumda cilt, kendini yenileyemez. Göz makyajınızı temizlemeden uyumak, kirpik dökülmesine ve kirpik dibi iltihabına yol açabilir. Bu nedenle uyumadan önce mutlaka makyajınızı temizlemelisiniz. Göz makyajınızı temizlerken nazik olmaya ve çift fazlı temizleyiciler kullanmaya özen göstermelisiniz.

2. Yalnızca kendi makyaj malzemelerinizi kullanın



Başkasının kullandığı bir makyaj malzemesini kullanmak, cildinizde çeşitli reaksiyonlara yol açabilir. Özellikle konu rimel, göz kalemi ya da eyeliner gibi ürünler olduğunda bu konuda ekstra özenli davranmanız şart!

3. Makyaj malzemelerinizin son kullanma tarihlerini kontrol edin

Pek çok makyaj malzemesi kapağı açıldıktan 6-12 ay sonra kullanım ömrünü tamamlar. Makyaj malzemelerinizin üzerinde yer alan etiketi inceleyerek kullanım sürelerini görebilirsiniz. Tarihi geçmiş makyaj malzemeleri kullanmak, bakteri oluşumunu tetikleyebilir ve çeşitli iltihaplara yol açabilir.

4. Beslenmenize dikkat edin



Artık hepimiz, B, A ve E vitaminlerinin saçlar üzerindeki olumlu etkilerini biliyoruz. Saçları dolgunlaştıran ve besleyen bu vitaminler, kirpikler için de oldukça faydalı. Havuç, muz, badem ve ıspanak gibi besinler tüketerek bu vitaminleri bol bol alabilir, daha hacimli ve dolgun kirpiklere sahip olabilirsiniz.

5. Yeşil çaylı evde kirpik bakımı ile başlayalım!



Evde kirpik bakımı denildiğinde akla gelen ilk bakımlardan yeşil çay bakımıyla başlayalım! Bir poşet ya da bir tatlı kaşığı yeşil çayı yarım bardak suda demleyin. Pamuğu çaya batırın ve ardından kirpik diplerinize kompres yapın. Kirpik diplerindeki kalıntıları etkili bir şekilde temizleyen yeşil çay, gözlerini dinlendirmek isteyenler için harika!

6. Hint yağıyla devam ediyoruz!



Saç, kaş ve kirpik çoğaltmak için kullanılan Hint yağı, kirpik bakımının temel taşlarından biri! Minik bir kavanozun içerisinde 1 tatlı kaşığı Hint yağı, 1 tatlı kaşığı Hindistan cevizi yağı ya da zeytinyağı, 1 ampul E vitamini ve 1 tatlı kaşığı E vitamini yağını karıştırın. Hazırladığınız karışımı her gece uyumadan önce kirpiklerinize ve kaşlarınıza sürün. Dilerseniz bir kulak çubuğu kullanarak karışımı kirpik diplerinize yedirebilirsiniz.

7. Lavanta yağlı kirpik bakımı



Antibakteriyel özelliğe sahip lavanta yağı, makyaj ürünlerinizi temizlemek için de harika! Maskaranızın içerisine damlatacağınız birkaç damla lavanta yağı, hem sağlıklı kirpiklere sahip olmanızı sağlayacak hem de maskaranızı bakterilerden arındıracak.

8. Ve elbette zeytinyağlı evde kirpik bakımı



Konu bakım olduğunda akla gelen ilk malzemelerden biri de elbette ki zeytinyağı. Evde kirpik bakımı için en kolay yöntemlerden biri olan zeytinyağlı bakım, oldukça pratik. Tek yapmanız gereken minik, kapaklı bir kabın içerisine bir miktar zeytinyağı koymak ve her gece uyumadan önce kirpiklerinize sürmek.

9. Özel kirpik bakım kürüyle listemizi sonlandıralım



Eksiksiz bir kirpik bakım kürüyle evde kirpik bakımı listemizi sonlandıralım! Minik bir kavanozun içerisinde 1 tatlı kaşığı Hint yağı, 1 tatlı kaşığı Hindistan cevizi yağı, 1 tatlı kaşığı zeytinyağı, 1 tatlı kaşığı E vitamini yağı, 1 tatlı kaşığı aloe vera jeli ve 5 damla badem yağını karıştırın. Hazırladığınız karışımı her gece uyumadan önce kirpiklerinize sürün.

Bonus: Dilerseniz hazır kirpik bakım ürünleri kullanmanız da mümkün!

Eğer evde kirpik bakımı için daha pratik bir yöntem arıyorsanız hazır kirpik bakım ürünlerini tercih edebilirsiniz. Konu kirpik bakımı olduğunda ürün yelpazesi oldukça geniş.