Erkeklerin en sık yaptırdığı estetik operasyonlar

Estetik furyası kadınlar gibi erkekleri de etkisi altına aldı. Yani; gençliğe düşkün olmak, güzel görünmek sadece kadınlara özgü bir şey değil!

Daha genç, estetik ve fit bir görünüme sahip olmak için erkeklerin de sık tercih ettiği çeşitli operasyonlar var. Peki bunlar neler?

Yaşlanmayı geciktirmek sadece kadınların istediği bir şey değil. Birçok erkek yaşlanma belirtilerini yok etmek için estetik cerrahlarına başvurmaktadır.Yüzdeki kırışıklıklar sadece yaşlı görünmeyi değil, kişileri yorgun bitkin bir ifadede de gösterir. Erkeklerde botoks uygulaması kadınlardan biraz daha farklı yapılmaktadır. Erkeklerin kas yapısı ve kuvvetine göre yüz ifadesini değiştirmeyecek şekilde daha özel planlanır. Botoks uygulamasının en önemli özellikleri; yüzdeki erkeksi ifadeyi koruyacak şekilde planlanarak uygulanması ve sert ifadeyi yumuşatarak daha dinlenmiş bir ifade oluşturmasıdır.

Uygun dozlardaki enjeksiyonlar ile mimiklerde donma, yüzde şaşkın ve gergin bir ifade oluşturmamaktadır. Botoks uygulamasından hemen sonra günlük yaşama geri dönülebilir. Botoks kalıcı olmayan ve sıklıkla altı ayda bir tekrarlanacak şekilde yılda iki kez uygulanması gereken bir uygulamadır.

Saç dökülmesi toplumumuzda kadın erkek demeden herkesin problemi. Erkeklerde ise kelliğe kadar giden bu durumdan kurtulmak mümkün. Hastanın muayene sonrası teşhisine göre saç mezoterapisi, PRP tedavisi veya saç ekimi işlemleriyle saçlar eskisinden çok daha iyi olabiliyor.

Son zamanlarda erkeklerde dış görünümüne oldukça özen gösteriyor. Aynaya baktıklarında fit vücutlu, bakımlı bir erkek görmek istiyorlar. Ancak memelerin büyük olması, sosyal ve psikolojik problemleri beraberinde getiriyor. Jinekomasti birçok nedene bağlı olarak ortaya çıkabilmektedir. En sık kilo alımına bağlı görülse de altta yatan bir hormon bozukluğu ya da alkol, bazı antidepresanlar, vücut geliştirme ilaçları ve maddelerinin kullanımı da memelerde büyümeye yol açabilmektedir.

Jinekomastide kilo kaybı, sorunu genellikle çözmez. Memelerin durumuna göre cerrahi müdahale ile tedavi yapılması gerekir. Cilt fazlalığı olmayan, sadece meme dokusunda büyüme olan kişiler için liposuction (yağ aldırma) yeterli bir yöntemdir. Meme dokusu liposuctionla yeterli miktarda dışarı alınamazsa, meme başı çevresinde yarımay şeklinde küçük bir kesi eklenebilir.

İşte erkeklerde en sık yapılan diğer estetik operasyonlar...

* Lazer epilasyon

* Koltuk altı terlemesi için botoks

* Cilt gençleştirme işlemleri

* Fibrocell (Kök Hücre)

* Burun estetiği (rinoplasti)

* Göz kapağı estetiği

* Yağ aldırma (Liposuction)