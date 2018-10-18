Erkeklerin cilt bakımı, özel olarak bir şey yapılmadığı takdirde aslında çok basit ve rutin bazı işlemlerden ibarettir. Son yıllarda erkekler yüz ağdası, kaş aldırmak gibi yöntemlere eskiye oranla daha sıcak baksalar da, bu tercihe bağlı bir bakım. Genel olarak tüm erkeklerin yapması gereken cilt bakımı ise aslında çok temel olarak temizlemek ve nemlendirmekten ibarettir.

Sadece erkekler için değil kadınlar için de gerekli olan cilt bakımının bu temel taşları, her gün uyanmadan ve yatmadan önce yapılmalı. Bir erkek yüz bakımı için çok fazla şey yapmasa da olur fakat yapması gerekenleri yaparken dikkat etmesi gereken şeyler yine de fazladır.

İşte erkeklerin cilt bakımı için yapması gerekenler ;

Temizlemek

Yüzünüzde ve vücudunuzdaki kirleri çıkarmak için duş alın fakat çok sıcak suyla yıkanmamaya dikkat edin. Haftada bir iki kez cildinizi ölü deriden arındırın. Ölü deri gözenekleri tıkar ve cildinizi matlaştırır. Gözeneklerinizi daraltmak, yeni kir ve yağın girmesini önlemek için yüzünüzü soğuk su ile durulayın.

Yüzünüzü 30 saniye boyunca dairesel hareketlerle hafifçe ovalayarak yıkayın. Kırışıklıkların ve gevşek cildin doğal oluşumunu hızlandırdığı için cildi aşağı çekmemeye çalışın.

Yüzünüzü gün içerisine sık sık yıkamaktan kaçının, bu durum gereksiz kuruluklara neden olabilir. Sabun kullanmayın, çünkü neredeyse hepsi yüz için çok sert kimyasallar içerir.

Nemlendirmek

Yüzünüzü erkek yüz nemlendiricisi ile nemlendirin. Yüzünüzün nemlendirilmesi genellikle iyi görünmesini sağlar, yaşlanmayı ve kırışıklıkları önler. Ayrıca fazla yağ üretimini önler. Göz çevrenizdeki kırışıklıklar için endişeleniyorsanız az miktarda yaşlanma karşıtı krem kullanabilirsiniz. Aynı zamanda torba ve şişlikleri azaltacağı için erkekler için göz kremi kullanabilirsiniz.

Ayrıca, uzun bir süre güneşte kalacaksanız (30 dakikadan fazla), cildi güneşten korumak için krem de kullanmalısınız.

Erkek Vücut Bakımı

Yüz bakımı gibi, erkek vücut bakımı da gözeneklerinizi açan, kir ve kötü yağların kolayca atılmasını sağlayan sıcak bir duşla başlar. Kuru bir cildiniz varsa, E vitamini, zeytinyağı ve jojoba yağı içeren ürünler tercih etmelisiniz. Çoğu erkek vücut nemlendiricisi kullanmaz. Ancak, kuru cilde sahip erkekler için, bir erkek vücut losyonu mükemmel çözümdür. Losyonu dirsekler, dizler, omuzlar, alt bacaklar ve eller de dahil olmak üzere en çok kuruyan bölgelere uygulayın.

Eller, erkekler için çoğu meslekte ve sporda sıkça kullanıldığından, kuru ve çatlamış olabilir. En iyi erkek el losyonu, yağlı bir his vermeden zengin bir nemlendirme sunmalıdır.